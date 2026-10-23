Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Pedro Acosta (8.) hofft auf Regen: «Vielleicht reicht es für das Podium»

Platz 8 und der direkte Q2-Einzug: Pedro Acosta übertraf am MotoGP-Freitag auf Phillip Island seine Erwartungen. Das Renntempo stimmt ihn zuversichtlich, die Fahrstabilität bereitet noch Probleme.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der MotoGP-Freitag auf Phillip Island verlief für Pedro Acosta besser als erwartet. Der KTM-Werkspilot beendete das Zeittraining auf Platz 8 und sicherte sich damit den direkten Einzug ins Q2. Besonders sein Renntempo machte dem Spanier Mut. Für eine schnelle Einzelrunde sieht er dagegen noch Verbesserungsbedarf.

Werbung

Werbung

Zwischenzeitlich hatte Acosta das Klassement sogar angeführt. Rund 20 Minuten vor Schluss setzte er sich mit frischen weichen Reifen und einer Zeit von 1:27,208 min an die Spitze. In der Schlussphase wurde er noch zurückgereicht und landete knapp hinter Markenkollege Enea Bastianini, der als Siebter bester KTM-Pilot war.

«Es lief ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich bin happy, es lief besser als erwartet. Ich war zu Beginn des Zeittrainings ziemlich schnell. Mein Renntempo war gut. Meine erste Zeitenjagd lief ebenfalls gut. Dann hatte ich bei meiner zweiten Zeitenjagd ein paar Probleme. Doch ich bin happy, denn ich bin im Q2 und das war das Ziel», erklärte Acosta.

Im Artikel erwähnt

KTM hat noch Hausaufgaben, aber die Richtung stimmt

Während sich die vier Aprilia-Piloten unter den ersten fünf behaupteten, konnte der KTM-Pilot auf der Strecke zumindest zeitweise mithalten. «Ja, es lief wirklich besser, als ich erwartet habe. Doch mit der Fahrstabilität des Motorrads habe ich zu kämpfen – vor allem im dritten Sektor. Doch es ist kein Desaster. Auf eine schnelle Runde habe ich aber einige Probleme», schilderte der Spanier.

Werbung

Werbung

Für Acosta fiel die Bilanz deshalb positiver aus, als es Platz 8 allein vermuten lässt. Im Unterschied zur schwierigen zweiten Zeitenjagd überzeugten ihn seine längeren Stints. «Es gibt noch Raum für Verbesserungen. Ein Trockenrennen hier ist normalerweise sehr lang. Mein Renntempo war gut», betonte der KTM-Werkspilot.

TV-Programm

Trotzdem würde er einen Wetterumschwung begrüßen. Während einige seiner Kollegen angesichts der Prognosen für Samstag und Sonntag auf trockene Bedingungen hoffen, äußerte Acosta einen anderen Wunsch: «Ich klopfe auf Holz und hoffe, dass heute Nacht der Regen kommt», sagte er.

Eine Kampfansage an die Spitze vermied der Spanier nach dem ersten Tag. Eine Chance auf die ersten drei Plätze hält er aber für möglich. «Wir haben noch mehr Potenzial. Vielleicht reicht es nicht für den Kampf um den Sieg, aber vielleicht für das Podium», erklärte Acosta.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit

01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

23

1:26,775

02

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

21

+0,072

03

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+0,126

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+0,126

05

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

29

+0,255

06

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

24

+0,375

07

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

24

+0,407

08

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

23

+0,433

09

11

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

24

+0,744

10

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

23

+0,756

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien