TV-Übertragung US-GP: Matchball für Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli

Kimi Antonelli geht mit einem Vorsprung von 102 WM-Punkten auf seinen Mercedes-Teamkollegen George Russell ins Austin-Kräftemessen. Der junge Italiener hat auf dem Circuit of the Americas die Chance, sich den WM-Titel zu schnappen. Dazu muss er allerdings das Rennen gewinnen, gleichzeitig darf Russell höchstens Neunter und Lewis Hamilton höchstens Fünfter werden.

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Die Frage, ob der Mercedes-Star bereits in der 18. WM-Runde des Jahres den Gesamtsieg sichert, beschäftigt das ganze Fahrerlager. Und sowohl Berichterstatter als auch Gegner sind sich einig: Der 20-Jährige hat sich den Titel durch eine starke Saison verdient.

Grosse Genugtuung für Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Auch ServusTV-Experte Christian Klien lobt den WM-Leader aus Bologna: «Er hat vom letzten Jahr weg einen Riesenschritt gemacht, den ihm in diesem Masse kein Experte und auch nicht teamintern irgendwer zugetraut hätte. Dabei hat er einen guten Teamkollegen, der Russell ist ja kein Nasenbohrer. Kimi hat aber wenig Fehler gemacht und war immer einen Ticken besser.»

Deshalb kann sich Antonelli in Texas auch zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel-1-WM küren. Diesen Rekord hält Aktuell Sebastian Vettel. «Wer hätte das gedacht? Auch für Teamchef Toto Wolff muss der Titel eine grosse Genugtuung sein. Er ist das Risiko eingegangen, Kimi gleich nach dem Abgang von Lewis Hamilton ins Werksteam zu holen, was schon im zweiten Jahr aufgegangen ist», ist sich Klien sicher.

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Formel-1-Übertragung: ServusTV, Sky, RTL und SRF haben den US-GP im Programm

Der frühere GP-Pilot wird für ServusTV vor Ort sein und die österreichischen Fans zusammen mit Andrea Schlager auf dem Laufenden halten. Den ServusTV-Kommentar liefert Andreas Gröbl zusammen mit Mathias Lauda und Patrick Friesacher.

Die deutschen Fans können alle Sessions wie gewohnt live auf Sky F1 mitverfolgen, zudem wird RTL das Qualifying übertragen. In der Schweiz zeigt SRF2 am Sonntag das Rennen. Das Qualifying wird auf SRF Info ausgestrahlt.

Grosser Preis der USA im TV: