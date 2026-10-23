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Cadillac-Gerücht um Bottas und Esteban: Hartes Urteil von Ralf Schumacher

Valtteri Bottas kämpft im Cadillac mit stumpfen Waffen. Dennoch wird er hart kritisiert – etwa von Ralf Schumacher. Der frühere GP-Pilot hat eine klare Meinung, was die GP-Zukunft des Finnen angeht.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Valtteri Bottas wird hart kritisiert
Valtteri Bottas wird hart kritisiert
Foto: Bearne / XPB Images
Valtteri Bottas wird hart kritisiert
© Bearne / XPB Images

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Dass Valtteri Bottas beachtliche Leistungen abliefern kann, hat er schon öfter sowohl auf als auch neben der Piste bewiesen. So hat er während seiner Mercedes-Zeit zehn GP-Siege eingefahren, 67 Mal stand er auf dem GP-Podest. Neben der Strecke begeistert er mit seinen Ausflügen in die Rad-Welt. Zuletzt sorgte er mit seiner Anreise nach Singapur für Schlagzeilen.

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Denn Bottas schnappte sich sein Bike und radelte die knapp 400 Kilometer lange Strecke von Malaysia nach Singapur. Damit überraschte er nicht nur viele Berichterstatter und Fans. Auch Teamchef Marcin Budkowski soll nichts von Bottas' ungewöhnlicher Rennvorbereitung für den Nacht-GP gewusst haben. Im Fahrerlager mehren sich die Gerüchte, dass er durch den bei Haas in Ungnade gefallenen Esteban Ocon ersetzt werden könnte.

Ralf Schumacher: «Soll sich aufs Rad setzen und das Leben geniessen»

Das wäre für einige Fahrerlager-Dauergäste keine grosse Überraschung. Auch der frühere GP-Pilot und heutige «Sky F1»-Experte Ralf Schumacher sagt im Podcast «Backstage Boxengasse»: «Bei Valtteri Bottas muss man fairerweise sagen, dass er sich aufs Rad setzen und sein Leben geniessen sollte, das ist einfach so.»

Der Deutsche geht sogar noch einen Schritt weiter und erklärt mit Blick auf die Ocon-Gerüchte: «Wenn Ocon zur Diskussion steht, wenn sie ihn haben können, gäbe es für mich jetzt gar keine zwei Meinungen. Da würde ich auf jeden Fall Ocon sofort nehmen.» Bottas sei menschlich sehr sympathisch, betont der sechsfache GP-Sieger. «Aber rein sportlich, wenn es um die Leistung geht, würde ich auf jeden Fall Ocon wählen.»

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