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Bezzecchi wieder von Martin torpediert: Sportchef mit Entschuldigung

Für den WM-Leader endete die Ungarn-Reise in einer sportlichen Vollkatastrophe. Bezzecchi wurde nach dem Start vom Teamkollegen abgeräumt. Während «Bezz» schwieg, versuchte der Chef zu schlichten.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
© Gold & Goose

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Trotz Startplatz 6 hatte sich Marco Bezzecchi für den Großen Preis von Ungarn einiges ausgerechnet. Auch Platz 3 im Warm-up noch vor Marc Marquez hatte den WM-Spitzenreiter zuversichtlich gestimmt. Mit den Erkenntnissen traute sich Bezzecchi die mutige Entscheidung für einen Medium-Hinterreifen zu. Über die lange Distanz wollte der Italiener die Stärken seines Pakets ausspielen.

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Die Konkurrenzfähigkeit hatte der Aprilia-Frontmann bereits mit Platz 3 im Sprint unter Beweis gestellt. Doch es sollte anders. Wie in einem MotoGP-Horrorfilm wiederholte sich die Startsequenz vom Sprint in Japan im vergangenen Oktober. Teamkollege Jorge Martin, der am Start eine Reihe hinter Bezzecchi stand, verpasste wieder den Bremspunkt. Bezzecchi wie Di Giannantonio und Fernandez torpediert.

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Unglaublich, aber wahr: Martin war es gelungen, die WM-Ränge 1, 2, 3 und 5 auszuradieren. Ein Manöver, das auch auf die WM-Tabelle massive Auswirkungen hatte. Denn die Konkurrenten mit den Namen Marquez und Acosta holten am Balaton volle Punkte. In Ungarn verlor Aprilia-Pilot Bezzecchi 30 Zähler auf den Weltmeister.

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Aprilia-Racing-CEO Massimo Rivola entschuldigte sich bei der Komkurrenz
Aprilia-Racing-CEO Massimo Rivola entschuldigte sich bei der Komkurrenz
Foto: Gold and Goose
Aprilia-Racing-CEO Massimo Rivola entschuldigte sich bei der Komkurrenz
© Gold and Goose

Alle drei niedergegangenen Aprilia-Piloten standen nach dem GP-Drama aus Sicht der Tabellenführer nicht mehr für Interviews zur Verfügung. Den Job erledigte der Chef des Projekts aus Noale. Aprilia-Racing-CEO Massimo Rivola versuchte, Ruhe ins System zu bringen: «Wir müssen in erster Instanz froh sein, dass sich kein Pilot ernsthaft verletzt hat. Ich möchte mich aber dennoch bei allen entschuldigen, die in diesen Crash involviert waren, auch bei Fermin und Diggia. Mit Marco konnte ich noch nicht ausführlich reden, für ihn ist es aber ebenfalls sehr wichtig, dass es keine Verletzungen gab.«

Rivola ließ sich von der sportlichen Sonntags-Katastrophe nicht in eine Depression reißen: «So schlecht dieser Tag auch war, er überwiegt nicht unsere Erfolgserlebnisse in der vergangenen Woche in Italien.» In Mugello hatte Aprilia Rivale Ducati eine schmerzhafte Niederlage zugefügt. Tage später schoss sich das Erfolgsteam selbst aus dem Rennen. Zwar liegen Bezzecchi und Martin in der WM weiter vorne, bei den Herstellern sprang Ducati am Balaton aber heran. Nun liegen nur noch 13 Punkte zwischen den Werken aus Italien. Runde 8 zeigte einmal mehr, wie schnell sich das Blatt in der Königsklasse wenden kann.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

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Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

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Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

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Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+24,601

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