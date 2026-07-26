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Nico Hülkenberg (Audi/9.) endlich mit Punkten: «Das war längst überfällig!»

Im elften Anlauf hat es mit Audi geklappt: Erste Saisonpunkte für Nico Hülkenberg, Platz 9 auf dem Hungaroring. Der Deutsche ist erleichtert: «So geht es mit einem guten Gefühl in die Sommerpause.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg zwischen Gasly (oben) und Ocon
Nico Hülkenberg zwischen Gasly (oben) und Ocon
Foto: XPB
Nico Hülkenberg zwischen Gasly (oben) und Ocon
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Endlich, endlich die ersten Saisonpunkte für Nico Hülkenberg! Nach reichlich Pleiten, Pech und Pannen hat es für den 38-jährigen Deutschen auf dem Hungaroring geklappt, von Startplatz 10 fuhr der Emmericher im 260. Formel-1-GP auf Rang 9, seine erste Punktefahrt seit Abu Dhabi 2025, damals wurde er (noch im Sauber) ebenfalls Neunter.

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Um ein Haar hätte der Le Mans-Sieger von 2015 kurz vor dem Ziel sogar noch Liam Lawson vor ihm Platz 8 abspenstig gemacht. Im Fahrerlager des Hungarorings ist ein sichtlich erleichterter Nico Hülkenberg zu sehen.

Der WM-Siebte von 2018 sagt: «Ich kann das erste Mal sagen, dass ich ein sauberes Wochenende hatte, an dem alles ungefähr so geklappt hat, wie wir uns das vorgenommen hatten.»

Im Artikel erwähnt

«Natürlich bin ich sehr froh, dass ich die ersten Saisonpunkte endlich abhaken kann. Das war auch wirklich überfällig! Natürlich macht es auch Laune, mit einem solchen Gefühl nun in die Formel-1-Sommerpause zu gehen.»

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«Beim Start kam ich nicht so gut weg, die rechte Seite hier war das ganze Wochenende schwieriger zum Starten als die linke. Der Unterschied war grösser als in den Jahren zuvor. Das war ein wenig ärgerlich.»

«Es gab einen Moment, da hatte ich nicht nur einen Rang an einen der Racing Bulls-Fahrer verloren, sondern lag sogar hinter den zwei Alpines! Aber das konnte ich noch in der ersten Runde korrigieren.»

«Das war ein Schlüsselmoment in unserem Rennen, dass ich nicht da hinten festhänge.»

«Danach lief es ungefähr so, wie wir uns das erwartet hatten, aber in den letzten zehn Runden wurde es ein wenig hektisch. Denn meine direkten Gegner und ich wurden von Verstappen, Antonelli und Hamilton überholt. Also mussten wir – neben unseren Zweikämpfen – immer wieder darauf achten, wie wir diese Autos vorbeilassen sollen. So etwas bricht ein wenig den eigenen Rhythmus.»

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«Gegen den Schluss liess mich mein Stallgefährte Gabi Bortoleto vorbei, weil seine Reifen am Ende waren, daraufhin konnte ich Lindblad überholen, leider hat es gegen Lawson nicht ganz gereicht.»

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Zeit

Bestzeit

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01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

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69

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