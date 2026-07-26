Nico Hülkenberg (Audi/9.) endlich mit Punkten: «Das war längst überfällig!»

Endlich, endlich die ersten Saisonpunkte für Nico Hülkenberg! Nach reichlich Pleiten, Pech und Pannen hat es für den 38-jährigen Deutschen auf dem Hungaroring geklappt, von Startplatz 10 fuhr der Emmericher im 260. Formel-1-GP auf Rang 9, seine erste Punktefahrt seit Abu Dhabi 2025, damals wurde er (noch im Sauber) ebenfalls Neunter.

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Um ein Haar hätte der Le Mans-Sieger von 2015 kurz vor dem Ziel sogar noch Liam Lawson vor ihm Platz 8 abspenstig gemacht. Im Fahrerlager des Hungarorings ist ein sichtlich erleichterter Nico Hülkenberg zu sehen.

Der WM-Siebte von 2018 sagt: «Ich kann das erste Mal sagen, dass ich ein sauberes Wochenende hatte, an dem alles ungefähr so geklappt hat, wie wir uns das vorgenommen hatten.»

«Natürlich bin ich sehr froh, dass ich die ersten Saisonpunkte endlich abhaken kann. Das war auch wirklich überfällig! Natürlich macht es auch Laune, mit einem solchen Gefühl nun in die Formel-1-Sommerpause zu gehen.»

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«Beim Start kam ich nicht so gut weg, die rechte Seite hier war das ganze Wochenende schwieriger zum Starten als die linke. Der Unterschied war grösser als in den Jahren zuvor. Das war ein wenig ärgerlich.»

«Es gab einen Moment, da hatte ich nicht nur einen Rang an einen der Racing Bulls-Fahrer verloren, sondern lag sogar hinter den zwei Alpines! Aber das konnte ich noch in der ersten Runde korrigieren.»

«Das war ein Schlüsselmoment in unserem Rennen, dass ich nicht da hinten festhänge.»

«Danach lief es ungefähr so, wie wir uns das erwartet hatten, aber in den letzten zehn Runden wurde es ein wenig hektisch. Denn meine direkten Gegner und ich wurden von Verstappen, Antonelli und Hamilton überholt. Also mussten wir – neben unseren Zweikämpfen – immer wieder darauf achten, wie wir diese Autos vorbeilassen sollen. So etwas bricht ein wenig den eigenen Rhythmus.»

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«Gegen den Schluss liess mich mein Stallgefährte Gabi Bortoleto vorbei, weil seine Reifen am Ende waren, daraufhin konnte ich Lindblad überholen, leider hat es gegen Lawson nicht ganz gereicht.»