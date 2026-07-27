Toprak & Yamaha: Erinnerungen an verunglückten Vater und Wheelie-König Arif

Die MotoGP-WM befindet sich im Moment in der Sommerpause. Auch Pramac-Yamaha-Rookie Toprak Razgatlioglu genießt die freien Tage zu Hause in der Türkei in der Provinz Sakarya, bis die MotoGP-WM-Saison ab dem 7. August in Silverstone mit dem britischen Grand Prix wieder volle Fahrt aufnimmt. Am vergangenen Wochenende meldet sich der 29-jährige König der Superbikes mit einer außergewöhnlich emotionalen Nachricht aus dem Heimaturlaub.

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Beim dreifachen Weltmeister wurde bereits in jüngsten Jahren die Liebe zu Motorrädern entfacht. Razgatlioglus Vater Arif erlangte in der Türkei Ruhm als Motorrad-Stuntfahrer – in einer Zeit, in der wilde Kunststücke auf Motorrädern noch absoluten Seltenheitswert hatten. Arif Razgatlioglu brachte Toprak in die Materie Zweirad – er selbst war bekannt als «Tek Teker Arif» (Wheelie Arif). Sohn Toprak sah sich aber schön früh vielmehr als Rennfahrer und wollte nicht als Profi-Stuntfahrer agieren.

Vater und Sohn Razgatlioglu auf der Yamaha R1 Foto: Toprak Razgatlioglu Vater und Sohn Razgatlioglu auf der Yamaha R1 © Toprak Razgatlioglu

Als Einsatzgerät dienten bei Vater Arif vorwiegend Yamaha-Sportbikes. Deswegen hat sich Toprak auf einer zeitgenössischen Superbike-Yamaha-R1 präsentiert. «Ich habe meine Kindheit mit diesem Motorrad verbracht. Es bewahrt sehr viele wertvolle und unvergessliche Erinnerungen und wird auch immer die Erinnerung an meinen Vater bewahren», merkte der MotoGP-Werksfahrer an. Toprak bewegte bereits im Alter von sieben Jahren schwere Superbikes unter Anleitung des Vaters und absolvierte mit ihm gemeinsame Stunts.

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Die Tragödie in der Familie passierte dann im Herbst 2017. Arif Razgatlioglu und seine Partnerin, die sich auf dem Sozius befand, verunglückten damals in der Nähe von Antalya mit dem Motorrad im Straßenverkehr tödlich. Der verheerende Unfall ereignete sich nur wenige Monate vor dem Debüt von Toprak Razgatlioglu in der Superbike-Weltmeisterschaft.