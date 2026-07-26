IRRC Sportbike: Gastfahrer Noel schnappt Stammpiloten zweimal Sieg weg

Keine rechte Spannung wollte im ersten Rennen der IRRC Sportbike auf dem Circuit de Chimay aufkommen, zu überlegen war der Lokalmatador Seppe Noel. Der belgische Gastfahrer degradierte seine Gegner zu Statisten. In dem auf sieben Umläufe auf der 4,420 Kilometer langen Rennstrecke hatte er über 17 Sekunden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger.

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Als Zweiter vor dem von der Isle of Man stammenden Jamie Williams holte sich der Niederländer Wally Jacobs zum dritten Mal in dieser Saison das Punktemaximum. Thomas Wendel - er ist der einzige deutsche Fahrer im Teilnehmerfeld - fuhr ein unauffälliges Rennen und belegte letztendlich den siebenten Platz.

Thomas Wendel (21) kann die Verfolger auf Distanz halten Foto: Thomas Neidhardt Thomas Wendel (21) kann die Verfolger auf Distanz halten © Thomas Neidhardt

Dramatischer verlief am Nachmittag der zweite Lauf. Vom Start bis zum Ziel lieferten sich Noel und Williams einen munteren Schlagabtausch um die Führung. Dreimal hatte der Manxman die Nase vorne, nach neun Runden hatte allerdings der Belgier mit nicht einmal einer halben Sekunde Vorsprung das bessere Ende für sich.

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Sogar Jacobs schien lange Zeit gute Chancen auf den Sieg zu haben, erst in den letzten beiden Runden verlor er entscheidend Boden auf Noel und Williams. Mit dem dritten Platz verteidigte er allerdings seine Führung in der Zwischenwertung der IRRC Sportbike.

Nach einem durchwachsenen Start konnte sich Wendel in einer Solofahrt den sechsten Platz sichern. Nur in der Anfangsphase hatte der Aprilia-Pilot einige aufdringliche Verfolger, die er aber rasch aus seinem Windschatten schütteln konnte.

Resultat IRRC Sportbike, Rennen 1, 26.07.

1. Seppe Noel (B)*, Aprilia, 7 Runden in 13:30,906 min. 2. Wally Jacobs (NL), Aprilia, 17,124 sec zur. 3. Jamie Williams (GBM), Aprilia, +30,049 sec. 4. Patrik Serbousek (CZ), Aprilia. 5. Rutger Peersman (B), Aprilia. 6. Alexandre Dumoutier (F), Aprila. Ferner: 7. Thomas Wendel (D), Aprilia. *Gastfahrer (keine Punkte)

Resultat IRRC Sportbike, Rennen 2, 26.07.

1. Noel (B)*, Aprilia, 9 Runden in 16:33,967 min. 2. Williams (GBM), Aprilia, 0,489 sec zur. 3. Jacobs (NL), Aprilia, 1,952 sec. 4. Serbousek (CZ), Aprilia. 5. Quentin Limousin (F)*, Aprilia. 6. Wendel (D), Aprilia. *Gastfahrer (keine Punkte)

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Zwischenstand IRRC Sportbike (nach 6 von 10 Rennen)

1. Jacobs, 135. 2. Williams, 115. 3. Serbousek, 84. 4. Peersman, 66. 5. Dumoutier, 64. 6. Enzo Ljubisavlievic (F), Kawasaki. Ferner: 8. Wendel, 48.