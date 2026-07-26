Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Oscar Piastri (McLaren) nach Ramm- und Getriebe-Aus: Da war ich stinksauer!

Oscar Piastri vom Pech verfolgt: Der McLaren-Pilot wurde erst von Carlos Sainz gerammt, verlor so die Führung. Und dann versagte auch noch sein Getriebe. Die erste Saisonhälfte endete am Streckenrand.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Oscar Piastris McLaren musste abtransportiert werden
Oscar Piastris McLaren musste abtransportiert werden
Foto: XPB
Oscar Piastris McLaren musste abtransportiert werden
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Was für ein bitteres Renn-Ende für Oscar Piastri! Für den McLaren-Pilot kam an diesem Wochenende wirklich alles zusammen: Im Qualifying wurde er von Lewis Hamilton auf seiner schnellen Runde behindert. Im Rennen wurde er vom überrundeten Carlos Sainz getroffen – und dann fiel auch noch sein Getriebe aus. Der Ungarn-GP War für den Australier nach 56 Runden beendet.

Werbung

Werbung

Dabei fing doch alles so schön an! Piastri war als Dritter ins Rennen gestartet, hatte die Startbox direkt hinter seinem Teamkollegen Lando Norris auf der Pole. Qualifiziert hatte er sich auf P5, aber durch die Strafen für Lewis Hamilton und Kimi Antonelli rutschte er hoch. Direkt nach dem Start zog er dann an Norris und Charles Leclerc (2./Ferrari) vorbei, lag plötzlich in Führung!

Piastri nach dem Rennen: «Der Start war gut, die erste Runde war sehr gut. Danach ging es dann ziemlich bergab. Ich hatte das Gefühl, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich denke, der erste Stint auf den Medium-Reifen war okay, aber auf den harten Reifen lief es überhaupt nicht. Die Tatsache, dass ich heute die Hälfte des Rennens angeführt habe, obwohl es so schwierig war, ist zumindest ein kleiner Pluspunkt.»

Im Artikel erwähnt

Das Problem fuhr auf der Strecke neben ihm: Carlos Sainz im Williams wurde überrundet – und der Spanier kollidierte in Runde 39 mit Piastri! Sainz bekam eine 5-Sekunden-Strafe – aber Piastri verlor dabei seine Führung. Der Aussie war nämlich früh zum Stopp gekommen, krachte dann mit Sainz zusammen, sodass Norris bei seinem späteren Stopp vor Piastri rauskam.

Werbung

Werbung

Piastri resigniert: «Es lag eher daran, dass ich von einem überrundeten Auto gerammt wurde. Ich glaube, mein Boxenstopp-Timing war in Ordnung. Wir wollten Hamilton abdecken, was völlig normal war. Wäre ich nicht gerammt worden, wäre ich immer noch vor Lando gewesen. Von dieser Seite her war also alles in Ordnung. In dem Moment war ich unglaublich genervt. Eigentlich ist ‚genervt‘ nicht das Wort, das ich verwenden würde, aber es gab eine ganze Reihe anderer, die ich verwenden würde.» Die sagt er aber lieber nicht laut.

Piastri: «Als Lando vor mir herauskam, wusste ich, dass ich nicht das Tempo hatte, um ihn anzugreifen. Ich wusste also, dass meine Chancen auf den Sieg ab diesem Zeitpunkt dahin waren. In dem Moment war ich stinksauer, dass ich die Führung im Rennen verloren hatte, aber das war nicht die Schuld des Teams.»

Und dann versagte auch noch sein Getriebe. Feierabend in Runde 56 von 70. Piastri: «Was das Getriebe angeht: Ich weiß nicht, was kaputt gegangen ist, aber ich habe alle Gänge verloren.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

69

+1 Runde

1:25,931

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  3. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien