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Brünn, Q1: Jorge Martin und Franco Morbidelli fahren ins Q2

Aprilia-Werkspilot Jorge Martin leistete sich im Q1 keinen Patzer und qualifizierte sich zusammen mit VR46-Pilot Franco Morbidelli für das Q2 des MotoGP-Wochenendes in Brünn.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gerhard Schiel
Jorge Martin
© Gerhard Schiel

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Sonnenschein, blauer Himmel und sommerliche Temperaturen begrüßten die zwölf Teilnehmer des ersten Qualifying-Durchgangs beim MotoGP-Wochenende in Brünn. Jorge Martin (Aprilia) ging als Favorit ins Q1. Am Freitagnachmittag hatte der WM-Zweite die Top-10 knapp verpasst. Die bisher beste Rundenzeit des Wochenendes wurde im Zeittraining gedreht: Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) stellte am Freitag in 1:51,735 Minuten den Streckenrekord auf. Diese Zeit wurde im Q1 nicht erreicht.

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Bereits beim ersten Versuch stürmte Martin zu einer 1:51er-Runde. Der Spanier kratzte an Oguras Rundenrekord und kam auf 1:51,819 Minuten. Damit befand sich Martin auf Kurs, den Aufstieg ins Q2 zu meistern. Nach dem ersten Schlagabtausch ebenfalls auf Q2-Kurs befand sich Franco Morbidelli (VR46-Ducati), der 0,201 Sekunden auf die Martin-Zeit verlor. Maverick Vinales (Tech3-KTM) und Alex Marquez (Gresini-Ducati) lagen in Schlagdistanz. Die vier Yamahas konnten lediglich LCR-Honda-Ersatz Cal Crutchlow hinter sich lassen.

Maverick Vinales gelang beim zweiten Versuch keine Steigerung

Fünf Minuten vor dem Ablaufen der Zeit starteten die Piloten in den zweiten Stint. Maverick Vinales gelang keine Steigerung. In der Tech3-Box schüttelte Teameigner Günther Steiner den Kopf.

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Im Artikel erwähnt

Auch die anderen potenziellen Q2-Kandidaten konnten sich nicht steigern. Die Reihenfolge an der Spitze des Q1 blieb unverändert: Jorge Martin und Franco Morbidelli qualifizierten sich für das Q2.

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Nur eine KTM im Q2

Maverick Vinales wird von Startplatz 13 ins Rennen gehen. Alex Marquez und Fabio Quartararo komplettieren die fünfte Startreihe. Als 15. war Quartararo bester Yamaha-Pilot. Honda-Werkspilot Luca Marini beendete das Q1 auf der 16. Position.

TV-Programm

Dahinter folgten Enea Bastianini (Tech3-KTM), Jack Miller (Pramac-Yamaha), Alex Rins (Yamaha), Brad Binder (KTM), Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) und Cal Crutchlow (LCR-Honda).

Im Q2 treten somit alle vier Aprilia-Piloten, mit Pedro Acosta lediglich eine KTM, fünf Ducatis und zwei Hondas an.

Nach dem Ende des Q1 wurde eine Szene zwischen Toprak Razgatlioglu und Enea Bastianini untersucht.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

6

1:51,819

02

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

6

+0,201

03

Maverick Viñales

Maverick Viñales

Red Bull KTM Factory Racing

Maverick Viñales

Maverick Viñales

Red Bull KTM Factory Racing

12

6

+0,234

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

6

+0,267

05

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

7

+0,366

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

7

+0,444

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

6

+0,538

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

6

+0,601

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

6

+0,687

10

Brad Binder

Brad Binder

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Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

6

+0,737

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