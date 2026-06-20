FP2, Brünn: Raul Fernandez mit Topzeit vor Marc Marquez und Vinales (KTM)

Um 10 Uhr stand das Thermometer bereits knapp vor der Marke von 30 Grad. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Sprint, eine große Vorabdosis für die angekündigte Hitzeschlacht am GP-Sonntag über die volle Distanz. Entsprechend ging es den 22 Athleten der Königsklasse im halbstündigen FP2 nicht um neue Bestzeiten – im Fokus stand bestmögliche Vorbereitung auf den Großen Preis von Tschechien.

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Wichtig auch: Sitzen bleiben. Etwas, das vielen Piloten am Trainingsfreitag nicht gelungen war. So war etwa Marc Marquez, der das FP1 an der Spitze und das Zeittraining auf Rang 5 (hinter «Diggia» und Bagnaia) beendet hatte, gleich zweimal zu Boden gegangen. Auch Cal Crutchlow, Acosta und Vinales waren zum Auftakt gestürzt.

Ohne Schrammen kam auch das FP2 nicht aus. Glück hatte Jorge Martin, der nach einer zu stürmischen Übungsrunde durch die Long-Lap-Schleife von der Strecke abkam und durch den Kies musste.

Marc Marquez in Brünn: Zweiter im FP2 Foto: Gerhard Schiel Marc Marquez in Brünn: Zweiter im FP2 © Gerhard Schiel

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Auf den Zeitmonitoren zeigte sich schnell ein ähnliches Bild wie im Zeittraining – Aprilia mit Fernandez, Ogura und Martin vor Ducati mit Di Giannantonio und Bagnaia. Nach knapp 10 Minuten zeigte Marc Marquez, dass ihm die beiden Abflüge am Freitag nicht geschadet haben: 1:53,055 min, Bestzeit. Die Führung wechselte dann aber wieder zügig ins Aprilia-Lager. Raul Fernandez kam als erster Athlet unter 1:53 min.

Zur Halbzeit der Session hatte sich KTM-Pilot Acosta auf Platz 4 gefahren, Enea Bastianini wurde als Neunter geführt – der Italiener hatte im Zeittraining den direkten Q2-Einzug verpasst. Ebenso erging es den weiteren RC16-Fahrern Vinales und Binder.

Gut aufgestellt erscheint Aprilia. Erneut bissen sich drei RS-GP-Piloten im FP2 in den Top 10 fest. WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi auf Platz 5 war dabei nur dritte Kraft. Stark: Raul Fernandez. Im Finale des FP2 zauberte der Madrilene mit neuen Reifen eine 1:52,0 min auf den Kurs und lag damit 0,8 Sek. vor Marc Marquez. Ein deutliches Lebenszeichen schickte Maverick Vinales in Richtung KTM. Der Tech3-Pilot beendete die Sitzung auf P3, Acosta rutschte hinter Aldeguer und Ogura auf 5 zurück.

Einen guten Eindruck hinterließ Rückkehrer Alex Marquez. Nach zwei Events ohne den Spanier und einem wenig überraschenden, zurückhaltenden Freitag mit Platz 15 fuhr «AM73» lange auf P7. Nach einer halben Stunde wurde der zukünftige KTM-Pilot wieder auf Platz 15 geführt.

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