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Mercedes-Teamchef Toto Wolff zu Lewis Hamilton: «Er hat den Sieg verdient»

Toto Wolff hoffte in Barcelona auf einen weiteren Sieg von WM-Leader Kimi Antonelli oder einen Triumph von George Russell. Dennoch freute er sich mit Lewis Hamilton, der als Erster ins Ziel kam.

Formel 1

Nicht nur das Ferrari-Team freute sich mit Lewis Hamilton über den GP-Sieg
Nicht nur das Ferrari-Team freute sich mit Lewis Hamilton über den GP-Sieg
Foto: XPB Images
Nicht nur das Ferrari-Team freute sich mit Lewis Hamilton über den GP-Sieg
© XPB Images

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Mit dem GP-Sieg in Barcelona hat sich Lewis Hamilton einen Platz in den Geschichtsbüchern des ältesten Formel-1-Rennstalls der Welt gesichert. Denn der siebenfache Weltmeister reihte sich damit in die exklusive Gruppe jener Fahrer ein, die in einem GP-Renner aus Maranello einen Grand Prix für sich entscheiden konnten. Auf diesen Triumph musste er lange warten. Wir erinnern uns: Im ersten Jahr mit der Scuderia aus Italien schaffte er es nicht einmal aufs GP-Podest. Er schloss die Saison 2025 auf dem sechsten WM-Rang ab.

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Der 106. GP-Triumph des früheren Dauersiegers wurde denn auch frenetisch von den Ferrari-Teammitgliedern bejubelt. Und auch die Konkurrenz freuten sich mit dem 41-Jährigen und seiner Mannschaft, wie die Aussagen der gegnerischen Fahrer und Teamchefs beweisen. Auch Toto Wolff, der den Briten nach zwölf gemeinsamen Mercedes-Jahren und vielen Triumphen zu den Italienern hatte ziehen lassen müssen, beteuerte: «Ich freue mich sehr für ihn und gratuliere aus vollstem Herzen.»

Kein einfacher Job an der Spitze von Ferrari

«Lewis hat so hart gearbeitet und speziell im vergangenen Jahr so viele schwierige Augenblicke durchleben müssen. Und ich habe immer gesagt, dass wenn wir den Sieg nicht holen, soll es Lewis sein, der gewinnt. Er hat sich diesen Sieg erkämpft und ihn deshalb auch verdient. Natürlich kann man sagen, dass die virtuelle Safety-Car-Phase ihm in die Hände gespielt hat. Aber so ist das im Racing nun einmal», fügte der Wiener an.

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Wolff freute sich auch für Teamchef Fred Vasseur. «Fred hatte auch eine schwierige Zeit und er ist mein Freund, auch wenn er mich ab und zu aufregt, und wir uns manchmal auch gegenseitig ärgern. Wenn man das Ferrari-Team anführt, ist der Druck riesengross, und deshalb freue ich mich für ihn. Ich bin erleichtert, denn das ist etwas, das mir am Herzen liegt», betonte der 54-jährige Österreicher.

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Team

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

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BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

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30

65

+1 Runde

1:22,691

4

09

Arvid Lindblad

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41

65

+1 Runde

1:21,914

2

10

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43

65

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