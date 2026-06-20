Nicki Thiim hämmert Aston Martin auf die Pole-Position am Lausitzring
Nicki Thiim fuhr eine Bestzeit nach der anderen im DTM-Qualifying auf dem Lausitzring. Der Däne fuhr am Ende im Comtoyou Racing Aston Martin auf die Pole-Position.
Aston Martin-Werksfahrer Nicki Thiim hat sich die Pole-Position für den ersten DTM-Lauf auf dem Lausitzring gesichert. Der Däne fuhr dabei eine absolute Bestzeit nach der anderen. Am Ende blieb die Uhr bei 1:19.463 Minuten stehen, womit er den Comtoyou Racing Aston Martin auf die Pole-Position schob.
Arjun Maini fuhr im Haupt Racing Team Ford auf den zweiten Rang. 0,062 Sekunden fehlten dem Inder auf die Bestzeit von Thiim.
Lucas Auer komplettiert im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.
Ergebnis DTM Lausitzring Qualifying 1 (Top 10):
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Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
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Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
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Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
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Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
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Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
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Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
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Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
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Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
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