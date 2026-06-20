Johann Zarco kann wieder trainieren – Termin der Operation weiter offen

Der schwere Unfall beim Neustart des MotoGP-Rennens in Barcelona liegt inzwischen gut vier Wochen zurück. Seitdem arbeitet Johann Zarco intensiv an seiner Rückkehr. Der Franzose zog sich bei der Kollision mit Francesco Bagnaia eine Reihe von Verletzungen zu, als sich sein linkes Bein im Heck der Werks-Ducati des Italieners verklemmte. Für den LCR-Honda-Piloten übernahm seitdem Cal Crutchlow die Renneinsätze in Mugello, im Balaton Park und aktuell auch in Brünn.

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Nun gab Zarco seinen Fans über Instagram ein positives Update zum aktuellen Stand seiner Genesung. Obwohl die notwendige Knieoperation weiterhin aussteht, kann der 35-Jährige inzwischen wieder trainieren.

Warum Zarco noch nicht operiert werden konnte

«Ein Monat ist jetzt vergangen! Ich bin glücklich, wieder trainieren zu können. Ich kann nicht leugnen, dass ich langsam mein Team, mein Motorrad und meine Welt vermisse. Solange das Risiko einer Infektion besteht, kann ich keine Operation riskieren. Aber die Zeit ist nicht verloren, denn die Arbeit, die ich vor der Operation an meinem Knie leiste, wird mir auch danach helfen. Deshalb muss ich noch etwas warten», schrieb Zarco. Gleichzeitig verriet er, dass er die Zeit abseits der Rennstrecke mit seiner Familie verbringt und seine Fähigkeiten an der Gitarre verbessert.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte Zarco erklärt, weshalb der Eingriff bislang nicht durchgeführt werden konnte. Tiefe Verbrennungen unterhalb des Knies verzögern die Operation, da das Risiko einer Infektion derzeit noch zu hoch ist. Damals erklärte der Franzose: «Ich muss noch auf die Operation warten, da ich mir unterhalb des Knies sehr tiefe Verbrennungen zugezogen habe und nicht riskieren kann, dass es während der Operation zu einer Infektion kommt.»

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LCR-Boss Cecchinello freut sich über die positive Entwicklung

LCR-Teammanager Lucio Cecchinello zeigte sich am Rande des MotoGP-Wochenendes in Brünn erfreut über die jüngsten Fortschritte seines Fahrers. Gegenüber MotoGP.com sagte der Italiener: «Ich freue mich sehr, dass Johann wieder trainieren kann. Es ist aus medizinischer Sicht ein sehr positives Signal, dass er das Training wieder aufnehmen konnte.»

Wann Zarco wieder auf seine Honda RC213V zurückkehren kann, bleibt weiterhin offen. Die jüngsten Bilder und Aussagen des Franzosen machen jedoch deutlich, dass die Rehabilitation planmässig verläuft und die Rückkehr in den Rennbetrieb Schritt für Schritt näher rückt.