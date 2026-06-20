Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Johann Zarco kann wieder trainieren – Termin der Operation weiter offen

Mehr als vier Wochen nach seinem schweren Unfall in Barcelona meldet sich Johann Zarco mit positiven Nachrichten. Der Franzose kann wieder trainieren, auf die Operation muss er aber weiter warten.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Johann Zarco beim Training
Johann Zarco beim Training
Foto: J. Zarco
Johann Zarco beim Training
© J. Zarco

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der schwere Unfall beim Neustart des MotoGP-Rennens in Barcelona liegt inzwischen gut vier Wochen zurück. Seitdem arbeitet Johann Zarco intensiv an seiner Rückkehr. Der Franzose zog sich bei der Kollision mit Francesco Bagnaia eine Reihe von Verletzungen zu, als sich sein linkes Bein im Heck der Werks-Ducati des Italieners verklemmte. Für den LCR-Honda-Piloten übernahm seitdem Cal Crutchlow die Renneinsätze in Mugello, im Balaton Park und aktuell auch in Brünn.

Werbung

Werbung

Nun gab Zarco seinen Fans über Instagram ein positives Update zum aktuellen Stand seiner Genesung. Obwohl die notwendige Knieoperation weiterhin aussteht, kann der 35-Jährige inzwischen wieder trainieren.

Warum Zarco noch nicht operiert werden konnte

«Ein Monat ist jetzt vergangen! Ich bin glücklich, wieder trainieren zu können. Ich kann nicht leugnen, dass ich langsam mein Team, mein Motorrad und meine Welt vermisse. Solange das Risiko einer Infektion besteht, kann ich keine Operation riskieren. Aber die Zeit ist nicht verloren, denn die Arbeit, die ich vor der Operation an meinem Knie leiste, wird mir auch danach helfen. Deshalb muss ich noch etwas warten», schrieb Zarco. Gleichzeitig verriet er, dass er die Zeit abseits der Rennstrecke mit seiner Familie verbringt und seine Fähigkeiten an der Gitarre verbessert.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Bereits vor rund zwei Wochen hatte Zarco erklärt, weshalb der Eingriff bislang nicht durchgeführt werden konnte. Tiefe Verbrennungen unterhalb des Knies verzögern die Operation, da das Risiko einer Infektion derzeit noch zu hoch ist. Damals erklärte der Franzose: «Ich muss noch auf die Operation warten, da ich mir unterhalb des Knies sehr tiefe Verbrennungen zugezogen habe und nicht riskieren kann, dass es während der Operation zu einer Infektion kommt.»

Werbung

Werbung

LCR-Boss Cecchinello freut sich über die positive Entwicklung

LCR-Teammanager Lucio Cecchinello zeigte sich am Rande des MotoGP-Wochenendes in Brünn erfreut über die jüngsten Fortschritte seines Fahrers. Gegenüber MotoGP.com sagte der Italiener: «Ich freue mich sehr, dass Johann wieder trainieren kann. Es ist aus medizinischer Sicht ein sehr positives Signal, dass er das Training wieder aufnehmen konnte.»

TV-Programm

Wann Zarco wieder auf seine Honda RC213V zurückkehren kann, bleibt weiterhin offen. Die jüngsten Bilder und Aussagen des Franzosen machen jedoch deutlich, dass die Rehabilitation planmässig verläuft und die Rückkehr in den Rennbetrieb Schritt für Schritt näher rückt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Qualifying

  2. 2. Freies Training

  3. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

6

1:51,819

02

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

6

+0,201

03

Maverick Viñales

Maverick Viñales

Red Bull KTM Factory Racing

Maverick Viñales

Maverick Viñales

Red Bull KTM Factory Racing

12

6

+0,234

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

6

+0,267

05

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

7

+0,366

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

7

+0,444

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

6

+0,538

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

6

+0,601

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

6

+0,687

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

6

+0,737

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien