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Besonders bitter: Ted und Vincent müssen bei Heimrenne das Handtuch werfen

Ausgerechnet bei ihrer Heimveranstaltung in Pau Arnos werden Ted und Vincent Peugeot fehlen. Noch vor dem zweiten freien Training zog die französische Sohn-Vater-Paarung ihre Nennung zurück.

Helmut Ohner

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Ted und Vincent Peugeot
Ted und Vincent Peugeot
Foto: Helmut Ohner
Ted und Vincent Peugeot
© Helmut Ohner

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Mit den Plätzen 6 und 5 beim WM-Auftakt auf dem Circuit Bugatti in Le Mans starteten Ted und Vincent gut in die neue Saison. Im Sprintrennen hatten vor ihnen hatten nur Weltmeister die Zielflagge gesehen und im Hauptrennen konnten sich sogar den erfahrenen Schweizer Markus Schlosser hinter sich lassen.

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Bei den Rennen auf dem Automotodrom in Grobnik/Rijeka zeigten Ted und Vincent Peugeot, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie zum ersten Mal bei einem Weltmeisterschaftslauf auf dem Podium stehen werden. Im zweiten Rennen lagen die mehrfachen deutschen und französischen Champions an der vierten Stelle, doch ein Motorschaden vereitelte dieses Vorhaben.

Bei den Heimrennen auf dem Circuit Européen Pau Arnos hatte sich das Duo, bei dem der Sohn am Lenker und der Vater als Beifahrer agiert, hoffte man auf eine Überraschung. Dazu wird es allerdings nicht kommen. Noch bevor es ins zweite freie Training ging, mussten sie ihre Nennung zurückziehen, weil alle Aggregate aufgebraucht waren.

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