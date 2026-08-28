Di Giannantonio zu Crash im FP1: «Müssen noch verstehen, was passiert ist»
Im ersten freien Training in Aragon stürzte VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio in der zweiten Runde – er weiß aber nicht warum. Was er sich für das restliche MotoGP-Wochenende vorgenommen hat.
Den Start in das MotoGP-Event in Aragon hätte sich VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio anders vorgestellt. Im FP1 am Freitagvormittag stürzte er gleich zu Beginn mit seiner Desmosedici. Immerhin blieb bei «Diggia» alles heil, die Session beendete er auf dem achten Platz.
«Der Tag hat nicht optimal begonnen – ich bin heute Vormittag in der zweiten Runde des FP1 gestürzt, was nicht gerade der ideale Start ins Wochenende war», schüttelte Di Giannantonio den Kopf. «Wir müssen noch verstehen, was passiert ist, aber das werden wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft sein; so können wir auch in dieser Situation das Positive sehen.»
Im Zeittraining war das gute Gefühl wieder da
Mit seinem Ersatzmotorrad hatte er ein besseres Gefühl und im Zeittraining am Nachmittag lief es dann wieder beim Italiener. Mit drei Zehntelsekunden Rückstand auf Marco Bezzecchi (Aprilia) landete er auf Rang 4. «Am Nachmittag, sobald ich auf mein Motorrad stieg, war das Gefühl wieder da – ich konnte meinen Rhythmus finden und meine Linien fahren», berichtete Di Giannantonio. «Wir hatten einen guten Speed und eine gute Zeitenjagd, sodass der Tag insgesamt positiv verlief.»
An der Spitze ging es eng zu im Zeittraining. Die Top-3 – Bezzecchi, Alex und Marc Marquez – lagen innerhalb von nur 0,038 sec. «Wir haben gesehen, dass die Konkurrenten bereit und konkurrenzfähig sind, daher wird es unser Ziel sein, wie immer unser Bestes zu geben, um dicht an ihnen dranzubleiben», gab Di Giannantonio die Marschrichtung für das restliche Wochenende vor.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand