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Di Giannantonio zu Crash im FP1: «Müssen noch verstehen, was passiert ist»

Im ersten freien Training in Aragon stürzte VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio in der zweiten Runde – er weiß aber nicht warum. Was er sich für das restliche MotoGP-Wochenende vorgenommen hat.

MotoGP

Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Den Start in das MotoGP-Event in Aragon hätte sich VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio anders vorgestellt. Im FP1 am Freitagvormittag stürzte er gleich zu Beginn mit seiner Desmosedici. Immerhin blieb bei «Diggia» alles heil, die Session beendete er auf dem achten Platz.

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«Der Tag hat nicht optimal begonnen – ich bin heute Vormittag in der zweiten Runde des FP1 gestürzt, was nicht gerade der ideale Start ins Wochenende war», schüttelte Di Giannantonio den Kopf. «Wir müssen noch verstehen, was passiert ist, aber das werden wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft sein; so können wir auch in dieser Situation das Positive sehen.»

Im Zeittraining war das gute Gefühl wieder da

Mit seinem Ersatzmotorrad hatte er ein besseres Gefühl und im Zeittraining am Nachmittag lief es dann wieder beim Italiener. Mit drei Zehntelsekunden Rückstand auf Marco Bezzecchi (Aprilia) landete er auf Rang 4. «Am Nachmittag, sobald ich auf mein Motorrad stieg, war das Gefühl wieder da – ich konnte meinen Rhythmus finden und meine Linien fahren», berichtete Di Giannantonio. «Wir hatten einen guten Speed und eine gute Zeitenjagd, sodass der Tag insgesamt positiv verlief.»

Im Artikel erwähnt

An der Spitze ging es eng zu im Zeittraining. Die Top-3 – Bezzecchi, Alex und Marc Marquez – lagen innerhalb von nur 0,038 sec. «Wir haben gesehen, dass die Konkurrenten bereit und konkurrenzfähig sind, daher wird es unser Ziel sein, wie immer unser Bestes zu geben, um dicht an ihnen dranzubleiben», gab Di Giannantonio die Marschrichtung für das restliche Wochenende vor.

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01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

22

1:45,455

02

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

21

+0,010

03

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+0,038

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+0,299

05

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

20

+0,440

06

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

23

+0,504

07

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Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

22

+0,572

08

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+0,609

09

Franco Morbidelli

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