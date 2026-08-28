Di Giannantonio zu Crash im FP1: «Müssen noch verstehen, was passiert ist»

Den Start in das MotoGP-Event in Aragon hätte sich VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio anders vorgestellt. Im FP1 am Freitagvormittag stürzte er gleich zu Beginn mit seiner Desmosedici. Immerhin blieb bei «Diggia» alles heil, die Session beendete er auf dem achten Platz.

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«Der Tag hat nicht optimal begonnen – ich bin heute Vormittag in der zweiten Runde des FP1 gestürzt, was nicht gerade der ideale Start ins Wochenende war», schüttelte Di Giannantonio den Kopf. «Wir müssen noch verstehen, was passiert ist, aber das werden wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft sein; so können wir auch in dieser Situation das Positive sehen.»

Im Zeittraining war das gute Gefühl wieder da

Mit seinem Ersatzmotorrad hatte er ein besseres Gefühl und im Zeittraining am Nachmittag lief es dann wieder beim Italiener. Mit drei Zehntelsekunden Rückstand auf Marco Bezzecchi (Aprilia) landete er auf Rang 4. «Am Nachmittag, sobald ich auf mein Motorrad stieg, war das Gefühl wieder da – ich konnte meinen Rhythmus finden und meine Linien fahren», berichtete Di Giannantonio. «Wir hatten einen guten Speed und eine gute Zeitenjagd, sodass der Tag insgesamt positiv verlief.»

An der Spitze ging es eng zu im Zeittraining. Die Top-3 – Bezzecchi, Alex und Marc Marquez – lagen innerhalb von nur 0,038 sec. «Wir haben gesehen, dass die Konkurrenten bereit und konkurrenzfähig sind, daher wird es unser Ziel sein, wie immer unser Bestes zu geben, um dicht an ihnen dranzubleiben», gab Di Giannantonio die Marschrichtung für das restliche Wochenende vor.

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