Ironman: Zeitplan und Vorschau auf den großen Titel-Showdown in den USA
Die AMA Pro Motocross Championship geht in Ironman ins Saisonfinale. In der 450er-Klasse liegt Hunter Lawrence vor seinem Honda-Teamkollegen und Bruder Jett – aber nur mit einem Punkt.
Nachdem es in dieser Saison zwischen den australischen Brüdern Jett und Hunter mehrfach hin und her ging, muss nun in Crawfordsville (Indiana) beim 11. Lauf der US Nationals die Entscheidung endgültig fallen.
Wetteraussichten
Nach den Wetterunbilden der vergangenen Woche in Budds Creek soll es am Samstag in Crawfordsville bei Höchsttemperaturen um 27 Grad bewölkt bleiben. Die Regenwahrscheinlichkeit ist gering.
Hunter oder Jett?
Hunter Lawrence (Honda) geht mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur einem Punkt auf seinen Bruder Jett ins Saisonfinale. Damit wird die Titelentscheidung zum Nervenkrieg zwischen den beiden Australiern. Der drittplatzierte Haiden Deegan (Yamaha) ist mit 66 Punkten bereits abgeschlagen und hat keine Titelchance mehr.
450 Tabellenstand nach 10 von 11 Events
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 442 Punkte
Jett Lawrence (AUS), Honda, 441, (-1)
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 376, (-66)
Jorge Prado (E), KTM, 351, (-91)
R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 308, (-134)
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 265, (-177)
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 265, (-177)
Cooper Webb (USA), Yamaha, 230, (-212)
Mikkel Haarup (DK), Triumph, 220, (-222)
Justin Barcia (USA), Ducati, 201, (-241)
Cole Davies auf Titelkurs
Nach seinem Pech in Budds Creek kann Levi Kitchen beim Saisonfinale nur noch auf ein kleines Wunder hoffen. Für den Pro-Circuit-Kawasaki-Werksfahrer dürfte es schwierig werden, 14 Punkte Rückstand aufzuholen. Cole Davies ist dagegen klar auf Titelkurs. Für den Neuseeländer wäre der Gewinn der AMA Pro Motocross- Championships bereits der zweite Titel des Jahres, nachdem er im Frühjahr die Supercross-Ostküstenmeisterschaft gewonnen hatte.
Meisterschaftsstand nach Event 10 von 11
Cole Davies (NZL), Yamaha, 378 Punkte
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 364, (-14)
Julien Beaumer (USA), KTM, 322, (-56)
Chance Hymas (USA), Honda, 317, (-61)
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 291, (-87)
Kayden Minear (AUS), Yamaha, 269, (-109)
Carson Mumford (USA), KTM, 244, (-134)
Jo Shimoda (J), Honda, 194, (-184)
Michael Mosiman (USA), Yamaha, 167, (-211)
Caden Dudney (USA), Yamaha, 166, (-212)
So können die Rennen verfolgt werden:
Zeitplan US Nationals Ironman *)
Samstag, 29. August 2026
14:00 - 250 Qualifying, Gruppe B
14:20 - 250 Qualifying, Gruppe A
14:50 - 450 Qualifying, Gruppe A
15:10 - 450 Qualifying, Gruppe B
15:50 - 250 Qualifying, Gruppe B
16:10 - 250 Qualifying, Gruppe A
16:30 - 450 Qualifying, Gruppe A
16:50 - 450 Qualifying, Gruppe B
LCQ
17:35 - Hoffnungslauf 450
17:50 - Hoffnungslauf 250
Rennen
19:15 - 250 Lauf 1
20:15 - 450 Lauf 1
21:45 - 250 Lauf 2
22:45 - 450 Lauf 2
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