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Für Di Giannantonio steht fest: Valentino Rossi muss zu allen Rennen kommen

Als Vierter im Ziel, war Fabio Di Giannantonio im MotoGP-Sprint in Brünn lediglich drittbester Ducati-Fahrer. «Ich konnte nicht einmal an einen Angriff auf Marc Marquez denken», sagte der VR46-Pilot.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Zaungast Valentino Rossi
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Foto: gold & goose
Zaungast Valentino Rossi
© gold & goose

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Pecco Bagnaia (Ducati), Ai Ogura (Aprilia) und Marc Marquez (Ducati) waren dem Rest des Feldes im kurzen MotoGP-Rennen am Samstagnachmittag in Brünn deutlich voraus und sahen die schwarz-weiß-karierte Flagge innerhalb 0,8 sec und in dieser Reihenfolge. Fabio Di Giannantonio kam als Vierter ins Ziel – 2,9 sec hinter dem Sieger, aber 3,5 sec vor dem Fünften Jorge Martin (Aprilia).

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Diggia musste den Fehler einsehen

«Ich hatte die Chance, um einen Podestplatz zu kämpfen, entschied mich aber für den falschen Hinterreifen», fasste «Diggia» seinen Sprint zusammen, nachdem er sich für Startplatz 2 qualifiziert hatte. «In die Kurven hinein war ich viel schneller als Marc, in den ersten Runden hatte er aber deutlich mehr Traktion. Vor allem am Kurvenausgang habe ich verloren, ich konnte nicht einmal daran denken, ihn anzugreifen. In den letzten Runden musste ich einsehen, dass das Podium außer Reichweite liegt, obwohl ich maximalen Druck ausübte. Also entschied ich mich dafür, die Punkte mitzunehmen. Ich hatte darauf gewartet, dass sein Hinterreifen nachlässt, aber das geschah nicht. Wir müssen als Team besser arbeiten, die Verantwortung liegt bei uns.»

Willkommen zum Rennwochenende in Brünn
Willkommen zum Rennwochenende in Brünn
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Brünn
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Foto: Gold & Goose
Die Medaillen
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Paddock
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Valentino Rossi
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Francesco Bagnaia
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Fabio di Giannantonio
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Cal Crutchlow
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Marco Bezzecchi
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Fabio Quartararo
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Luca Marini
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Jorge Martin
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Diogo Moreira
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Jack Miller
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Raúl Fernández
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Der Start des Sprints
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Maverick Viñales
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Fermin Aldeguer
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Pedro Acosta
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Brad Binder
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Alex Márquez
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Enea Bastianini
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Toprak Razgatlioglu
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Ai Ogura
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Qualifying - Fabio di Giannantonio, Ai Ogura & Francesco Bagnaia,
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Marc Márquez
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Ai Ogura
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Francesco Bagnaia
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Sprint - Ai Ogura, Francesco Bagnaia & Marc Márquez
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Willkommen zum Rennwochenende in Brünn
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Im Artikel erwähnt

«Wir haben alles aus unserem Motorrad gequetscht», sagte der Italiener zu seiner hervorragenden Runde im Qualifying. «Rückblickend ist mir klar, dass der weiche Hinterreifen für den Sprint die richtige Wahl war. Für das lange Rennen will ich mich noch nicht festlegen, wir werden sämtliche Möglichkeiten genau eruieren.»

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Das Team VR46 genießt in Brünn die Unterstützung von Eigentümer Valentino Rossi, dessen Wissen und scharfes Auge Diggia schon oft über den Klee gelobt hat. «Ich sage ständig, dass wir ihn bis zum Ende der Meisterschaft bei allen Rennen dabeihaben müssen», schmunzelte der WM-Dritte. «Es ist super, ihn als Coach zu haben. Ich versuche, so viele Podestplätze und Siege wie möglich zu erobern. Nur wenn du das Maximum aus jedem Rennen holst, stehst du am Ende des Jahres bestmöglich da.»

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Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

63

10

18:55,527

1:52,542

02

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

10

+0,241

1:52,885

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Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

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10

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1:52,815

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

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+2,905

1:53,103

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Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

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Aprilia Racing

89

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+6,404

1:53,015

06

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

10

+7,440

1:53,532

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