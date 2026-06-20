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Mathis Valin (Kawasaki) startet von Pole, Crash von Längenfelder

Nach einem Startcrash mussten einige Fahrer im MX2 Quali-Race von Montevarchi eine Aufholjagd starten. Der französische Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin gewann, Längenfelder verfehlte die Top-10.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Mathis Valin startet in Montevarchi von Pole
Mathis Valin startet in Montevarchi von Pole
Foto: Thoralf Abgarjan
Mathis Valin startet in Montevarchi von Pole
© Thoralf Abgarjan

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MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Italy in Montevarchi, 9. Etappe der Motocross-WM: Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) beendete das Zeittraining auf der Oldschool-Strecke in der Toskana mit einem Rückstand von 1,3 Sekunden auf Pole-Setter und WM-Leader Sacha Coenen (KTM).

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Zeittraining MX2:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 1:47.029

  2. Liam Everts (B), Husqvarna, +0.202

  3. Guillem Farres (E), Triumph, +0.439

  4. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +0.966

  5. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +1.095

  6. Simon Längenfelder (D), KTM, +1.228

Massencrash nach dem Start

Die Strecke wurde vor dem Start gewässert und besonders in der ersten Kurve wurde es gefährlich glatt. Längenfelder bremste spät, ging über das Vorderrad zu Boden und wurde von einem nachfolgenden Fahrer überrollt. Zum Glück blieb er von schweren Verletzungen verschont. In den Crash wurden mehrere Top-Piloten verwickelt: Sacha Coenen, Guillem Farres, Liam Everts und Janis Reisulis gingen zu Boden. Längenfelder musste das Rennen als Letzter in Angriff nehmen.

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Im Artikel erwähnt

Ducati Desmo250 blieb am Start stehen

Ausgerechnet bei ihrem Heimrennen und unmittelbar nach der offiziellen Markteinführung der Desmo250 blieb der italienische Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi nach Platz 7 im Zeittraining mit seinem Bike am Startgatter stehen. Die Ducati verweigerte komplett ihren Dienst und musste ins Fahrerlager geschoben werden - Höchststrafe für die Ducatisti.

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Mathis Valin unantastbar

Die frühe Führung übernahm zunächst TM-Pilot Andrea Uccellini, doch der Italiener wurde schnell von Mathis Valin (Kawasaki) und Jens Walvoort abgefangen. Valin konnte sich in den ersten Runden etwas vom Feld absetzen und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Guillem Farres, der nach seinem Crash in der ersten Kurve von Platz 15 aus eine beeindruckende Aufholjagd starten konnte.

Längenfelder verfehlt die Punkteränge

Simon Längenfelder kämpfte hart und erreichte kurz vor Schluss die Punkteränge der Top-10, doch die Zeit reichte nicht. Auf Platz 11 ging der Deutsche leer aus und fiel damit in der WM-Tabelle auf Platz 3 zurück.

Husarenritt von Sacha Coenen

Aich Sacha Coenen musste nach dem Startcrash ebenfalls durchs Feld pflügen und dabei stürzte er sogar erneut, doch der Belgier legte wieder einen Husarenritt hin und wurde Vierter.

Lage an der Tabellenspitze

Durch die Nullrunde von Sim on Längenfelder und Sacha Coenen auf Platz 4 konnte sich der Belgier an der Tabellenspitze sogar um einen weiteren Punkt absetzen und führt letzt die Tabelle mit 38 Punkten vor Guillem Farres an. Längenfelder fiel auf Platz 3 zurück und sein Rückstand stieg von 37 auf 44 Punkte an.

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MX2 Qualifikationsrennen Montevarchi

  1. Mathis Valin (F), Kawasaki

  2. Guillem Farres (E), Triumph, +2.887

  3. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +4.002

  4. Sacha Coenen (B), KTM, +16.035

  5. Noel Zanocz (H), KTM, +20.380

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +21.235

  7. Jens Walvoort (NL), KTM, +23.273

  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +30.071

  9. Liam Everts (B), Husqvarna, +32.516

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +37.917

  11. Simon Längenfelder (D), KTM, +39.486

  12. Julius Mikula (CZ), KTM, +45.783

WM-Stand

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 387

  2. Guillem Farres (E), Triumph, 349 (-38)

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, 343 (-44)

  4. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 334 (-53)

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