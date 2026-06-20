Mathis Valin (Kawasaki) startet von Pole, Crash von Längenfelder

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Italy in Montevarchi, 9. Etappe der Motocross-WM: Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) beendete das Zeittraining auf der Oldschool-Strecke in der Toskana mit einem Rückstand von 1,3 Sekunden auf Pole-Setter und WM-Leader Sacha Coenen (KTM).

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Zeittraining MX2:

Sacha Coenen (B), KTM, 1:47.029 Liam Everts (B), Husqvarna, +0.202 Guillem Farres (E), Triumph, +0.439 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +0.966 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +1.095 Simon Längenfelder (D), KTM, +1.228

Massencrash nach dem Start

Die Strecke wurde vor dem Start gewässert und besonders in der ersten Kurve wurde es gefährlich glatt. Längenfelder bremste spät, ging über das Vorderrad zu Boden und wurde von einem nachfolgenden Fahrer überrollt. Zum Glück blieb er von schweren Verletzungen verschont. In den Crash wurden mehrere Top-Piloten verwickelt: Sacha Coenen, Guillem Farres, Liam Everts und Janis Reisulis gingen zu Boden. Längenfelder musste das Rennen als Letzter in Angriff nehmen.

Ducati Desmo250 blieb am Start stehen

Ausgerechnet bei ihrem Heimrennen und unmittelbar nach der offiziellen Markteinführung der Desmo250 blieb der italienische Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi nach Platz 7 im Zeittraining mit seinem Bike am Startgatter stehen. Die Ducati verweigerte komplett ihren Dienst und musste ins Fahrerlager geschoben werden - Höchststrafe für die Ducatisti.

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Mathis Valin unantastbar

Die frühe Führung übernahm zunächst TM-Pilot Andrea Uccellini, doch der Italiener wurde schnell von Mathis Valin (Kawasaki) und Jens Walvoort abgefangen. Valin konnte sich in den ersten Runden etwas vom Feld absetzen und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Guillem Farres, der nach seinem Crash in der ersten Kurve von Platz 15 aus eine beeindruckende Aufholjagd starten konnte.

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Längenfelder verfehlt die Punkteränge

Simon Längenfelder kämpfte hart und erreichte kurz vor Schluss die Punkteränge der Top-10, doch die Zeit reichte nicht. Auf Platz 11 ging der Deutsche leer aus und fiel damit in der WM-Tabelle auf Platz 3 zurück.

Husarenritt von Sacha Coenen

Aich Sacha Coenen musste nach dem Startcrash ebenfalls durchs Feld pflügen und dabei stürzte er sogar erneut, doch der Belgier legte wieder einen Husarenritt hin und wurde Vierter.

Lage an der Tabellenspitze

Durch die Nullrunde von Sim on Längenfelder und Sacha Coenen auf Platz 4 konnte sich der Belgier an der Tabellenspitze sogar um einen weiteren Punkt absetzen und führt letzt die Tabelle mit 38 Punkten vor Guillem Farres an. Längenfelder fiel auf Platz 3 zurück und sein Rückstand stieg von 37 auf 44 Punkte an.

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MX2 Qualifikationsrennen Montevarchi

Mathis Valin (F), Kawasaki Guillem Farres (E), Triumph, +2.887 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +4.002 Sacha Coenen (B), KTM, +16.035 Noel Zanocz (H), KTM, +20.380 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +21.235 Jens Walvoort (NL), KTM, +23.273 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +30.071 Liam Everts (B), Husqvarna, +32.516 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +37.917 Simon Längenfelder (D), KTM, +39.486 Julius Mikula (CZ), KTM, +45.783

WM-Stand