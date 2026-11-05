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Di Giannntonio zum VR46-Ducati-Speed-Nachteil: «Da müsst ihr andere fragen»

VR46-Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio sieht das MotoGP-Event in Doha als eines wie jedes anders. Kryptisch äußerte sich der Römer zu seinem auffälligen Handicap in Sachen Höchstgeschwindigkeit.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio ist Sechster der MotoGP-Tabelle
VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio ist Sechster der MotoGP-Tabelle
Foto: Gold and Goose
VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio ist Sechster der MotoGP-Tabelle
© Gold and Goose

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Der MotoGP-Tross ist auf der Wüstenrennstrecke von Losail außerhalb von Doha angekommen – nach vielen Diskussionen in Sachen Sicherheit, findet das Event statt. Bei Fabio Di Giannantonio ist das aktuell kein Thema, der Ducati-Racer hat andere Sorgen. Der 28-Jährige aus Rom war im Vorjahr im Hauptrennen in den Crash mit Weltmeister Jorge Martin verwickelt, kam weit abgeschlagen ins Ziel.

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Im Jahr 2023 siegte «Diggia» in Doha auf der Gresini-Ducati. «Ich habe viele großartige, aber auch schlechte Erinnerungen an Doha. Lasst uns über die guten Dinge sprechen. Sicher wissen wir, wie wir hier gewinnen können. Jedes Mal ist eine neue Herausforderung. Wir können hier schnell sein und haben bis zum Saisonende nichts mehr zu verlieren, wollen um das Podium kämpfen und es auch genießen mit dem Team.»

«Es ist ein spezielles Wochenende hier - mit den Verhältnissen bei Flutlicht und in der Nacht – also lasst es uns einfach genießen. Ich sehe es als ein Wochenende wie die anderen auch, so sollte es sein.» Zur Erinnerung: Di Giannantonios VR46-Teammanager Uccio Salucci sprach im Vorfeld mit Verständnis für die Piloten über die Lage in der Golf-Region, pochte aber zugleich auf die Einhaltung der Verträge.

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Fabio Di Giannantonio, der 2027 bei KTM andocken wird, zur kommenden Action auf der Strecke: «Die Bedingungen auf der Piste können sich von Session zu Session ändern und auch die Reifen sind andere als im Vorjahr.»

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Di Giannantonio hat nicht zugenommen

In Sepang mangelte es «Diggia» zuletzt auf der Geraden im Vergleich deutlich an Topspeed. Angesprochen auf dieses Handicap gab sich Di Giannantonio kryptisch. «Es waren bis zu zwölf km/h. Das ist sicher ein Nachteil – aber ich kann das nicht kontrollieren! Da müsst ihr wen anders fragen. Ich bin derselbe, wie Anfang des Jahres in Malaysia beim Test. Hier war ich 2025 auch einer der schnellsten auf der Geraden. Ich habe auch nicht mehr Kilo als damals – es bin immer noch ich selbst auf dem Bike.»

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Die Situation in der WM-Tabelle hat sich für die Nummer 49 zuletzt nicht zum Besten entwickelt. Als Sechster scheint ein Vorstoß in die Top-3 ausgeschlossen, der frühe Traum vom Titel ist geplatzt. Auf WM-Rang 5 (Ogura/Trackhouse) fehlen 13 Zähler.

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