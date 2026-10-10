Fabio Di Giannantonio zurück auf dem Podium: «Hätte mehr rausholen können!»

«Positiv ist: Wir sind wieder da, wo wir sein wollen!» Platz drei für Fabio Di Giannantonio in der Startaufstellung und der gleiche Rang beim Zieleinlauf im Sprintrennen in Mandalika und damit der erste Podiumsrang für den VR46-Piloten seit mehr als drei Monaten. Schon am Freitag nach dem Zeitfahren hatte der Italiener im Pressegespräch durchblicken lassen, dass Pilot und Team die Nachbereitung des vergangenen Rennwochenendes zur ganzheitlichen Analyse genutzt hatten.

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Wenngleich «Diggia» nach dem Sprintrennen auf dem indonesischen Kurs anmerkte: «Ich bin selbstkritisch und glaube, dass ich noch mehr hätte rausholen können.» Nach dem Start verpasste der Römer den Bremspunkt, musste Jorge Martin und Ai Ogura passieren lassen und löste eine Kettenreaktion aus, in deren Folge Raul Fernandez und Marco Bezzecchi ausschieden: «Ich war beim Anbremsen auf der Innenseite der Kurve und habe einen Schlag abbekommen. Dadurch musste ich runterschalten und war beim Beschleunigen aus der Kurve im Drehzahlbegrenzer vom ersten Gang.»

Das Anbremsmanöver selbst hatte der ehemalige Moto3-Vizeweltmeister bereits vor dem Start geplant: «Wir sind hier um Rennen zu fahren und da gewinnt der, der vorn ist. Ich habe versucht nach vorn zu kommen.» So wurde für den Mann mit der Nummer 49 aus einer wenige Meter währenden Führung zunächst der vierte Platz. Vom Sturz Bezzecchis und von Raúl Fernández in der Folge hatte Di Giannantonio zunächst nichts mitbekommen: «Ich habe gesehen, dass irgendwer gestürzt ist, als ich in der Runde danach die gelben Flaggen sah, aber ich wusste nicht, um wen es ging.»

Spannung nach dem Start mit Di Giannantonio, Martin und Marquez Foto: Gold and Goose Spannung nach dem Start mit Di Giannantonio, Martin und Marquez © Gold and Goose

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Der Italiener selbst musste sich für den Rest des Rennens hinter Ai Ogura anstellen, rutschte aber durch Jorge Martins Probleme kurz vor Schluss noch auf den dritten Rang, von dem aus er auch ins Rennen gegangen war. An Ogura war kein Vorbeikommen: «Ich war in den langsameren Kurven besser, aber in den schnellen Ecken sind die Aprilias von einem anderen Kaliber. Sie haben riesige Vorteile beim Beschleunigen aus den Kurven heraus. Deswegen glaube ich, dass ich schneller war als Ai, aber nicht die Möglichkeit hatte, das auch zu zeigen.»

So sicherte sich Di Giannantonio hinter dem Trackhouse-Piloten den ersten Podiumsplatz für sich und sein VR46-Team seit dem Sprintrennen in Assen. Dass der nächstjährige KTM-Pilot es dabei in seinen letzten Rennen für das aktuelle Team nicht bewenden lassen will, machte er ebenfalls klar: «Wir sind hungrig und müssen stolz sein auf das, was wir heute geschafft haben, aber wir sind noch nicht am Ende. Morgen geht es weiter!»

Durch den dritten Platz im Sprintrennen bleibt Fabio Di Giannantonio auf dem sechsten Platz der WM-Gesamtwertung mit nun 237 Punkten. 19 Zähler Vorsprung hat er auf Raul Fernandez bei 9 Punkten Rückstand auf Ai Ogura.

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