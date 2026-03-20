Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Fabio Quartararo: «Glaube nicht, dass es mit etwas mehr Wissen besser wird»

MotoGP-Ass Fabio Quartararo (Yamaha) glaubt nicht, dass die Pause nach dem Thailand-GP und der Jerez-Test viel gebracht haben, um die Situation zu verbessern. Es freut ihn aber, in Brasilien zu sein.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Quartararo mit einem Brasilien-Trikot
Fabio Quartararo mit einem Brasilien-Trikot
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo mit einem Brasilien-Trikot
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In Thailand erlebte Yamaha das erwartete Desaster. Keiner der vier Fahrer war dort konkurrenzfähig, alle waren von den Punkterängen weit entfernt. Es wird noch lange dauern, bis Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Toprak Razgatlioglu mit der neuen V4-M1 den Rivalen ernsthaft Paroli bieten können.

Werbung

Werbung

An diesem Wochenende kehrt die MotoGP-WM nach 22 Jahren nach Brasilien zurück. Das Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania ist für alle Neuland. Kann dies für Yamaha ein Vorteil sein? «Nein! Jede Strecke wird für uns schwierig sein», lautete die kurze Antwort des Franzosen.

Nach dem Thailand-GP sind knapp drei Wochen vergangen. Hat die Pause geholfen, um besser zu verstehen, wie man mit dem neuen Bike ein Rennwochenende gestaltet, um einen Schritt nach vorne zu machen? «Nein, das denke ich nicht. Yamaha hatte auch einen Test in Jerez. Dort wurde nicht wirklich etwas Neues ausprobiert. Ich glaube nicht, dass es mit etwas mehr Wissen besser wird», winkte Quartararo ab. «Es gibt nicht einen Punkt, wo wir uns stark fühlen. Die Ingenieure versuchen zu verstehen, wo sie ansetzen sollen, dass wir uns besser fühlen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Privater Yamaha-Test in Jerez

In der letzten Woche war Testfahrer Andrea Dovizioso in Jerez im Einsatz. Auch Toprak Razgatlioglu nutzte den Test, um sein Gefühl für das MotoGP-Bike zu verbessern. Auch Ducati, Aprilia und KTM waren in Südspanien mit den Testteams vor Ort.

Werbung

Werbung

Die brasilianischen Fans sind sehr enthusiastisch – der Grand Prix wird eine große Party. Ist das etwas, das Quartararo positiv stimmt? «Die Rennen einmal ausgenommen, kann ich durchaus happy sein. Ansonsten kannst du in Brasilien oder wo auch immer sein – wenn du dir schwertust, dann ist es einfach so», stellte der 26-Jährige klar. «Ich mag aber Brasilien und es ist großartig, hier zu sein.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien