Fabio Quartararo: «Glaube nicht, dass es mit etwas mehr Wissen besser wird»

In Thailand erlebte Yamaha das erwartete Desaster. Keiner der vier Fahrer war dort konkurrenzfähig, alle waren von den Punkterängen weit entfernt. Es wird noch lange dauern, bis Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Toprak Razgatlioglu mit der neuen V4-M1 den Rivalen ernsthaft Paroli bieten können.

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An diesem Wochenende kehrt die MotoGP-WM nach 22 Jahren nach Brasilien zurück. Das Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania ist für alle Neuland. Kann dies für Yamaha ein Vorteil sein? «Nein! Jede Strecke wird für uns schwierig sein», lautete die kurze Antwort des Franzosen.

Nach dem Thailand-GP sind knapp drei Wochen vergangen. Hat die Pause geholfen, um besser zu verstehen, wie man mit dem neuen Bike ein Rennwochenende gestaltet, um einen Schritt nach vorne zu machen? «Nein, das denke ich nicht. Yamaha hatte auch einen Test in Jerez. Dort wurde nicht wirklich etwas Neues ausprobiert. Ich glaube nicht, dass es mit etwas mehr Wissen besser wird», winkte Quartararo ab. «Es gibt nicht einen Punkt, wo wir uns stark fühlen. Die Ingenieure versuchen zu verstehen, wo sie ansetzen sollen, dass wir uns besser fühlen.»

Privater Yamaha-Test in Jerez

In der letzten Woche war Testfahrer Andrea Dovizioso in Jerez im Einsatz. Auch Toprak Razgatlioglu nutzte den Test, um sein Gefühl für das MotoGP-Bike zu verbessern. Auch Ducati, Aprilia und KTM waren in Südspanien mit den Testteams vor Ort.

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Die brasilianischen Fans sind sehr enthusiastisch – der Grand Prix wird eine große Party. Ist das etwas, das Quartararo positiv stimmt? «Die Rennen einmal ausgenommen, kann ich durchaus happy sein. Ansonsten kannst du in Brasilien oder wo auch immer sein – wenn du dir schwertust, dann ist es einfach so», stellte der 26-Jährige klar. «Ich mag aber Brasilien und es ist großartig, hier zu sein.»