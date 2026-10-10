FP2, Mandalika: Rote Flagge nach Crash von Toprak, Aprilia weiter top

Zum Auftakt des Indonesien-GP trat das ein, was alle Nicht-Aprilia-Piloten befürchtet hatten. Drei Piloten der RS-GP mit Raul Fernandez in Front hatten die Konkurrenz von KTM-Pilot Pedro Acosta angeführt. Weltmeister Marc Marquez erreichte als bester Athlet auf einer Ducati mit beträchtlichem Rückstand Position 5.

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In der 30-minütigen zweiten freien Sitzung ging es zunächst so weiter, wie der Auftakt zum Indonesien-GP auf Lombok begonnen hatte. Raul Fernandez hielt sich in der ersten Minuten des FP1 an der Spitze.

Nach zehn Minuten der Schock für das Pramac-Team um Rookie Toprak Razgatlioglu. «El Turco» hatte in Kurve 13 zunächst die Haftung am Vorderreifen verloren, doch der vergleichsweise harmlose Ausrutscher entwickelte sich zum Horror-Crash. Die M1 fand am Heck wieder Haftung, stellte sich auf und schleuderte den Superbike-Champion gen Himmel. Razgatlioglu musste kurz an Ort und Stelle behandelt werden, die roten Flaggen gingen raus. Die gute Nachricht: Das Sturzopfer wurde in die Yamaha-Box und nicht ins Medical Centre transportiert. Zum Zeitpunkt des Sturzes wurde Razgatlioglu auf Platz 15 geführt.

Toprak Razgatlioglu sorgte für eine Unterbrechung des FP2 Foto: Gold and Goose Toprak Razgatlioglu sorgte für eine Unterbrechung des FP2 © Gold and Goose

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Kaum war die Strecke wieder in Betrieb, verdichtete sich die Aprilia-Stärke mit Jorge Martin, der Platz 2 zog. Dahinter – Acosta, Marc Marquez und Marco Bezzecchi. Die Strecke. Zehn Minuten vor Ende des FP2 schärfte sich das Bild weiter. Bezzeccchi hat Fernandez mit der ersten 1:29er-Runde von der Spitze verdrängt, Ai Ogura auf Platz 4 gefahren: Platz 1-4 für Aprilia. Doch Marc Marquez zeigte, dass auch die Nummer 93 eine gute Pace hatte. Mit 0,253 sec. Rückstand zwängte sich der Weltmeister auf Platz 2. Zur gleichen Zeit war auch Aleix Espargaro ausgerutscht. Der Spanier blieb ohne Blessuren.

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Beeindruckend: Marco Bezzecchi steigerte sich Runde um Runde, fuhr fehlerfrei und lag am Ende mit 1:29,560 min vor – Raul Fernandez, der die Trackhouse-Aprilia im Finale nur 0,174 Sekunden langsamer um den Kurs gesteuert hatte. Marc Marquez beendete das FP2 mit 0,311 Sekunden vor Fabio Di Giannantonio, WM-Leader Jorge Martin und KTM-Held Pedro Acosta.

Derweil stand fest, dass sich Toprak Razgatlioglu die Schulter ausgekugelt hatte. Es ging zu einer weiteren Kontrolle ins Streckenhospital. Die Session beendete die Nummer 07 auf Rang 19.