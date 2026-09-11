Gresini-Athlet Alex Marquez (Ducati/3.) überzeugt: «Sind hier näher dran!»

Im Zeittraining auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli gab es am Freitagnachmittag kurz vor dem Ende der Session ausgerechnet eine Doppelführung der Marquez-Brüder im Rossi-Land. Diese wurde dann aber noch von VR46-Schützling Marco Bezzecchi korrigiert. «Es war ein guter Tag, schon in der Früh habe ich mich prima gefühlt», sagte Alex Marquez, der wie die gesamte Gresini-Truppe am GP-Sonntag im Retro-Design für Marco Simoncelli antreten wird.

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Marquez, der das Design des Bikes sehr lobte, weiß: «Misano ist eine Piste, auf der man vom Fahrstil her zu Beginn etwas beharrlicher sein muss. Wir haben auch einige Dinge probiert. Mit den Medium-Reifen haben wir zum Beispiel eine gute Pace gehabt. Mit dem Soft-Reifen haben sich die Referenzen dann aber deutlich geändert. Mit dem zweiten Versuch hat es dann aber auch mit einer guten Zeit geklappt.»

Trotzdem wurde davor wieder einiges probiert: «Wir arbeiteten wieder super gut von Beginn an. Dann gingen wir auf die Details der Piste ein. Wir versuchten ein paar Dinge, was die Balance betrifft. Es ging diesmal aber in die entgegengesetzte Richtung. Es war so gesehen ein guter Test.» Und der Spanier merkt dann auch an: «Hier muss man für den Wechsel von Medium auf Soft das Bike komplett ändern, mit ein paar Klicks am Fahrwerk ist es nicht getan.»

Hoffnungsvoll der Status aus der Sicht des zukünftigen KTM-Piloten: «Was die Renn-Pace betrifft, sind wir hier jetzt näher dran als in Aragon. Klar: Die Zeitenattacke muss sitzen, speziell wenn man um die WM fährt. Diesen Druck haben wir nicht. Wir werden morgen natürlich alles versuchen.» Alex Marquez hatte zuletzt Adaptionen an seiner Lenkereinstellung durchgeführt. «Es passt, alles ist gut. Ich bevorzuge es so – ich habe manchmal mit dem Handschuh einen Knopf oder Hebel ungewollt berührt. Jetzt kann ich mich etwas mehr bewegen auf dem Bike», so «AM73» nach Tag 1 in Misano.

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