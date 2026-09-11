Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Kimi Antonelli (Mercedes): «Es gibt keine Nummer 1»

Kimi Antonelli führt mit gerade mal 20 Jahren die Formel-1-WM an. Der Italiener behauptet aber: Er sieht sich im Team mit seinem Stallgefährten George Russell auf einem Level.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Kimi Antonelli auf dem Madring
Kimi Antonelli auf dem Madring
Foto: XPB
Kimi Antonelli auf dem Madring
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

In der WM-Wertung ist Mercedes-Pilot Kimi Antonelli die klare Nummer 1 in der Formel 1. Er führt nach seinem Sieg in Monza vergangenen Sonntag die WM-Tabelle mit 66 Punkten Abstand auf seinen Teamkollegen George Russell an. Das sind mehr als zwei Rennsiege bei gleichzeitigem Ausfall Unterschied. Den Rückstand aus eigener Kraft aufzuholen, ist für Russell schwierig bis unmöglich. Der Brite sagte selbst: «Wenn ich diese WM gewinnen möchte, brauche ich auch eine Portion Glück.»

Werbung

Werbung

Und wer ist innerhalb des Mercedes-Teams die Nummer 1? Immer wieder wurde zuletzt um Stallordern diskutiert. Ab welchem Punkt sollte das Team ein Machtwort sprechen, um harte teaminterne Duelle zu unterbinden? Wann muss einem Fahrer gegebenenfalls der Vorrang gegeben werden, um die Team-WM abzusichern?

Antonelli: «Bin nicht der wahre Leader»

Kimi Antonelli gibt sich nach außen ganz locker, macht sich zumindest offiziell gar keine Gedanken über die teaminterne Hierarchie: «Innerhalb von Mercedes gibt es kein Nummer-1-Fahrer. Das Team gibt uns die gleichen Möglichkeiten. George ist ein unglaublicher Fahrer und er war in den letzten Rennen in Form. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Nummer 1 gibt. Das Team behandelt und gleich mit den gleichen Optionen. Ich bin nicht der wahre Leader oder so, sondern wir sind beide auf demselben Level.»

Im Artikel erwähnt

Und auch über die WM will er gar nicht so viel nachdenken – sagt er jedenfalls nach außen. Antonelli: «Es ist noch ein weiter Weg und noch früh in der Saison. Ich will nicht fahren und dabei an die Weltmeisterschaft denken. Monza war ein bisschen der Beleg, dass ich einfach nur versucht habe zu gewinnen, mein Bestes zu geben. Das ist das Mindset. Es kann natürlich Entscheidungen in der Zukunft geben, wenn ich bestimmte Entscheidungen treffen und dabei an die Weltmeisterschaft denken muss. Was ich aber vermeiden will, ist im Training, Qualifying oder sogar im Rennen mir über eine WM Gedanken zu machen.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

24

1:33,662

02

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

26

+0,113

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

23

+0,149

04

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

15

+0,228

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

25

+0,337

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

22

+0,401

07

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

24

+0,538

08

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

22

26

+1,096

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

26

+1,205

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

21

+1,276

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien