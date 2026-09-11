30 Jahre LCR Racing: Emotionale Meter für Teamboss Lucio Cecchinello

Bevor die MotoGP-Motoren am Freitag auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli erstmals aufbrüllten, wurde bereits ein besonderes Jubiläum gefeiert. Die LCR-Honda-Mannschaft von Lucio Cecchinello feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Der Teamprinzipal des Satellitenteams, der mittlerweile in Monaco residiert und dort auch als Rennsportunternehmer gemeldet ist, hatte einst selbst als Rennfahrer mit seinem Team in der 125er-WM begonnen und nicht weniger als sieben Grand-Prix-Siege gefeiert.

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Für die offizielle Team-Feierstunde gelang es, die spektakuläre Anzahl von 14 ehemaligen LCR-Rennern im Original-Look auf der Startgeraden in Misano mitsamt kompletter Mannschaft, Piloten und Familie zu versammeln. Höhepunkt: Cecchinello rollte höchstpersönlich nach seiner Ehrenrunde durch ein Spalier von Freunden, ehemaligen Mitarbeitern, der aktuellen Crew sowie Partnern und Sponsoren. Dafür wurde die 125er-Honda aus dem Jahr 1999 aktiviert.

Cecchinello: Parade mit der 125er-GP-Honda Foto: Ronny Lekl Cecchinello: Parade mit der 125er-GP-Honda © Ronny Lekl

Danach wurde angestoßen, gefeiert und über die Startphase von LCR Racing geredet. «Meine Eltern wollten überhaupt nicht, dass ich Motorrad fahre. Dann meinten Sie, ich soll die schulische Ausbildung beenden, arbeiten gehen und mir so den Rennsport finanzieren. Zahlen wollten sie mir das nämlich auf keinen Fall. Ich habe dann einen Job in einem Motorradgeschäft angenommen», erinnerte sich Lucio und fügte sichtlich bewegt hinzu: «Es ist absolut fantastisch, unglaublich und wunderschön, das hier erleben zu dürfen.»

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Bravo Lucio Cecchinello für 30 Jahre LCR Racing Foto: Ronny Lekl Bravo Lucio Cecchinello für 30 Jahre LCR Racing © Ronny Lekl

Nach seiner Ehrenrunde wurde der emotionale Italiener von den Freunden und Teammitgliedern im wahrsten Sinne wie ein Rockstar auf Händen getragen. Seine derzeitigen MotoGP-Piloten Johann Zarco und Rookie Diogo Moreira waren dabei federführend. Herausragend und ein Beweis für die Treue: Cecchinello blieb auch in seiner Karriere als MotoGP-Team-Boss immer der Marke Honda treu, auch wenn es mehrfach die Chance gab, den Hersteller zu wechseln. Dennoch durften auch die GP-Aprilia-Renner aus der Zeit vor dem Aufstieg in die Königsklasse mit auf die Erinnerungsfotos.

Zur Erinnerung: Aussie-Ikone Casey Stoner schaffte bei LCR-Honda den Durchbruch und dadurch den Aufstieg ins Ducati-Werksteam in der MotoGP-WM. Cal Crutchlow, Alex Rins und Johann Zarco gewannen fünf Rennen für LCR in der MotoGP-WM. Insgesamt triumphierte die Mannschaft des unlängst zum Präsidenten der Teamvereinigung IRTA aufgestiegenen Venezianers 25-mal.