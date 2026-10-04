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Jorge Martin (2.) musste den Champion ziehen lassen, WM-Führung bewahrt

Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin verlässt auch den Japan-GP als MotoGP-Spitzenreiter. Doch im Mobility Resort Motegi musste sich der «Martinator» einmal mehr Ikone und Ducati-Champion Marquez beugen.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Jorge Martin (2.) hielt sich zehn Runden vor Marc Marquez
Jorge Martin (2.) hielt sich zehn Runden vor Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin (2.) hielt sich zehn Runden vor Marc Marquez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Mit der Pole-Position hatte MotoGP-Leader Jorge Martin in Motegi ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Premium-Position hatte dem «Martinator» im Sprint wenig geholfen, noch in Kurve 2 schnappte Marc Marquez zu. Erinnerungen an den Misano-GP wurden wach, als der Champion früh Teamkollege und Pole-Setter Bezzecchi kassiert hatte.

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Doch im GP-Rennen von Japan ließ Martin zunächst nichts anbrennen. In den ersten Runden bestimmte der Aprilia-Pilot das Tempo, mit Marquez und Bezzecchi im Schlepptau. Zehn Runden wurde Martin vom ersten WM-Verfolger studiert, dann ging es für den Champion von 2024 zurück auf Platz 2.

Zufriedengeben wollte sich Jorge Martin nicht, doch es reicht nicht, um Marc Marquez noch einmal gefährlich zu werden. Erst zog sich die Werks-Aprilia noch einmal mit der schnellsten Rennrunde heran, dann fehlte die Schlagkraft. Nach 24 Runden fehlten 1,3 Sekunden auf Sieger «MM93».

Im Artikel erwähnt

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Martin, der nach 32 Rennen nur noch zwei Punkte Vorsprung hat: «Ich bin sehr glücklich – auch wenn es nicht das geworden ist, was ich wollte –, zu gewinnen. Happy bin ich, weil wir es geschafft haben, ein super Gefühl über das Wochenende aufbauen zu können, und ich damit ein sehr gutes Rennen gefahren habe. Es war eigentlich perfekt, ich habe keine Fehler gemacht – nur gewinnen konnte ich nicht.»

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Sportsmann Martin nach der Zieldurchfahrt: «Gratulation an Marc zum Sieg. Ich freue mich aber über die Trophäe für Platz 2 – und darüber, dass wir ein Paket haben, mit dem ich in der Lage sein werde, in der Schlussphase der WM um den Titel zu kämpfen. Hier in Motegi hat sich bestätigt, dass wir speziell in den flüssigen Passagen sehr gut sind, in den langsamen Ecken war es nicht so gut – aber ich denke wir können Marc auch in den kommenden Rennen schlagen.»

Runde 17 der MotoGP findet in Indonesien statt und damit auf einer Piste, auf der zuletzt mit Marco Bezzecchi ein Aprilia-Pilot die schnellsten Zeiten drehte. Der Teamkollege stimmte sich auf Lombok mit Platz 3 in Motegi ein.

Willkommen zum Rennen in Motegi
Willkommen zum Rennen in Motegi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi
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Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin und Marc Márquez
Jorge Martin und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
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Foto: Gold & Goose
Ogura und Fernández
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
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Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in Motegi
© Gold & Goose

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Zeit
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Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

24

41:31,467

1:43,291

37

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

24

+1,363

1:43,328

27

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

+2,252

1:43,276

20

04

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

24

+2,330

1:43,041

19

05

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

24

+14,815

1:43,628

13

06

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

24

+15,210

1:43,638

15

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

24

+16,928

1:43,789

9

08

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

24

+20,333

1:43,806

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

24

+23,545

1:43,829

7

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Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

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+25,677

1:44,124

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