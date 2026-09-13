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KTM-Ass Acosta nach weiterem GP-Podium: «Die Motivation lässt nicht nach!»

Bis zum Grand Prix am Sonntag verlief das MotoGP-Wochenende in Misano für Pedro Acosta unbefriedigend. Nach dem Warm-Up fand der KTM-Werkspilot die richtige Ansprache und fuhr im Rennen aufs Podium.

Bernhard M. Höhne

Von

MotoGP

Für viele der Mann des Rennens: Pedro Acosta (3.)
Für viele der Mann des Rennens: Pedro Acosta (3.)
Foto: Gold and Goose
Für viele der Mann des Rennens: Pedro Acosta (3.)
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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«Nach dem Warm-up war ich wütend!» Worte, die Petra Acosta im Rahmen der Podiumszeremonie des Grand Prix von San Marino ins TV-Mikrofon sprach und die seinen Gemütszustand vorher am Sonntagvormittag beschrieb. Im Rennen war das KTM-Ass als Dritter über die Ziellinie am Misano World Circuit gefahren und errang damit einen Podiumsplatz, der sich im Verlauf des Wochenendes noch nicht abgezeichnet hatte.

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Bei der Aufwärmübung am Vormittag reichte es nur zu Rang 8: «Danach habe ich alle angefeuert und zu Boss Pit Beirer gesagt: Wenn du mir das Motorrad so hinstellst, wie ich es brauche, dann können wir etwas erreichen» Im Sonntagsrennen zeigten sich der Racer aus Murcia und sein Arbeitsgerät in verbesserter Form und war wie schon in Aragon wild entschlossen auf dem Vormarsch.

Pedro Acosta (KTM) erreichte das Ziel als Dritter vor Martin und Aldeguer
Pedro Acosta (KTM) erreichte das Ziel als Dritter vor Martin und Aldeguer
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta (KTM) erreichte das Ziel als Dritter vor Martin und Aldeguer
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Vom siebten Startplatz fuhr der 22-Jährige schon nach der ersten Runde auf Rang 4 über die Zielgerade. Im zweiten und dritten Umlauf lieferte er sich einen heißen Zweikampf mit Alex Marquez, letztlich mit dem besseren Ende für den Gresini-Piloten. In dessen Schlepptau arbeitete sich Acosta an Jorge Martin heran und zu Rennhalbzeit an diesem vorbei - das Manöver, das bei Rennende den dritten Platz bedeutete. Im vorherigen Verlauf des Rennwochenendes war der Moto2-Weltmeister von 2023 in keiner Einheit besser platziert als auf Rang 6, dennoch: «Die Motivation lässt nicht nach!»

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Im Gegensatz zu den vorherigen Einheiten war der Spanier im Grand Prix auch mit seinem Arbeitsgerät im Einklang und fuhr die zweitschnellste Rennrunde, vor den vor ihm platzierten Marc und Alex Marquez: «Ich war schnell und das Motorrad war auch schnell. In schnellen Kurven fehlt uns noch etwas, aber wir müssen mit dem Ergebnis zufrieden sein, denn es ist uns gelungen, dass Event noch für uns zu drehen.»

TV-Programm

Der Podiumsrang bedeutete für Pedro Acosta die Übernahme des fünften Gesamtranges in der WM-Wertung. Mit 209 Punkten liegt der Athlet nun sechs Zähler vor dem verletzten Trackhouse-Pilot Ai Ogura und 14 Punkte hinter VR46-Mann Fabio Di Giannantonio.

Willkommen zum Rennen in San Marino
Willkommen zum Rennen in San Marino
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
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Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Jorge Martin
Alex Márquez und Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
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Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
Pedro Acosta und Alex Márquez
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Fabio Di Gannantonio
Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in San Marino
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Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+20,581

1:31,677

15

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+20,858

1:31,258

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

27

+22,911

1:31,750

8

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Fabio Quartararo

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Fabio Quartararo

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