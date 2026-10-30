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Starker Sepang-Auftakt für KTM: Pedro Acosta rätselt wegen seines Speeds

Drei der vier KTM-Piloten schafften im MotoGP-Zeittraining am Freitag auf dem Sepang International Circuit den direkten Sprung ins Qualifying 2. Pedro Acosta wurde als Bester von ihnen Vierter.

MotoGP

Pedro Acosta weiß nicht, warum er schnell ist
Pedro Acosta weiß nicht, warum er schnell ist
Foto: Gold and Goose Photography
Pedro Acosta weiß nicht, warum er schnell ist
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Pedro Acosta Vierter, Enea Bastianini trotz Sturz Siebter und Maverick Vinales zum ersten Mal seit dem Sachsenring im Juli 2025 als Achter wieder direkt im Qualifying 2: Die KTM-Mannschaft kann mit dem Trainings-Freitag in Malaysia zufrieden sein. Nur Ducati brachte mit vier Maschinen auf dem Sepang Circuit eine mehr ins Q2 als die Mattighofener.

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«Es stimmt, dass wir nicht weit hinter Marc Marquez liegen, 0,4 sec», erzählte Acosta. «Es freut mich für KTM, dass Maverick und Enea ein Schritt nach vorne gelungen ist. Maverick hat seit seiner Verletzung arg gelitten und jetzt war er auch sehr schnell, wenn er allein fuhr. Meine Rundenzeit war nicht schlecht, das Gefühl schon. Ich habe weder ein gutes Gefühl für den Vorderreifen noch passen das Turning und die Bremspunkte. Wir müssen die Daten genau analysieren, auch die von Maverick. Besonders auf der Bremse verliere ich zu viel. Dafür ist unsere Pace unerwartet gut, wenn ich das Motorrad nicht wie bei der Zeitenjagd überfahren muss, dann arbeitet es etwas besser.»

Pedro Acosta über Sepang: «Ganze Asphaltstücke brechen heraus»

Zahlreiche Fahrer stürzten am Freitag, was laut Acosta auch am Streckenbelag liegt. «Der Asphalt wird jedes Jahr schlechter, an einigen Stellen brechen ganze Stücke und Steine heraus», schilderte der Red-Bull-Athlet aus Spanien. «Wenn du eine solche Stelle erwischt, dann rutscht dir leicht das Vorderrad weg.» In Kurve 15 konnte Pedro einen Sturz nur mit viel Können vermeiden. «Das war knapp», pflichtete er bei. «Ich hatte schon im FP1 Probleme mit dem Vorderrad und ging davon aus, dass es mir früher oder später wegrutschen wird. Malaysia ist keine einfache Strecke für mich, hier brauche ich normal immer etwas Zeit, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Dieses Mal war es aber so, dass ich schneller fuhr als letztes Jahr im Qualifying. Ich bin also nicht langsam. Jetzt muss ich nur noch ein besseres Gefühl und etwas mehr Konstanz finden.»

Im Artikel erwähnt

Acosta liegt vor den Rennen in Malaysia auf dem vierten WM-Rang, zum vor ihm platzierten Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi fehlen 52 Punkte. Auf die an der Spitze liegenden Marc Marquez (Ducati) und Jorge Martin (Aprilia) beträgt sein Rückstand bereits 102 und 92 Zähler, sie kann er unter normalen Umständen nicht mehr einholen.

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04

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