Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marc Marquez fuhr zweimal Bestzeit – Jorge Martin mit dem Rücken zur Wand

Vier Rennwochenenden sind in der MotoGP-WM 2026 noch zu absolvieren, Titelverteidiger Marc Marquez hat den Schwung auf seiner Seite. Am Trainings-Freitag in Sepang lag er in beiden Sessions vorne.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold and Goose Photography
Marc Marquez
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der Sturz von Jorge Martin im Sprint in Australien könnte den Ausschlag geben in der Titelentscheidung 2026. Aus zwei Punkten Vorsprung vor Phillip Island wurden zehn Rückstand. Und jetzt kommen die Veranstaltungen in Malaysia und Katar im Wochenrhythmus.

Werbung

Werbung

Während Martin das Zeittraining am Freitagnachmittag nach einem Beinahe-Sturz nach sieben Minuten beendete, sich schonte und es mit gebrochenem rechtem Arm am Samstag wieder versuchen will, lag Marc Marquez in beiden Sessions an der Spitze. Im FP1 war der Ducati-Star fast eine halbe Sekunde schneller als Aprilia-Ass Marco Bezzecchi auf Platz 2, im Zeittraining war «MM93» nur noch eine gute Zehntelsekunde besser als Bruder Alex (Gresini Ducati) und Ai Ogura (Trackhouse Aprilia).

«Sepang ist bei mir seltsam», schilderte Marc Marquez in Malaysia in kleiner Medienrunde. «In einem Jahr strauchle ich von Anfang an, im anderen bin ich vom Fleck weg schnell. Dieses Mal hatte ich ab der ersten Runde ein gutes Gefühl. Am Nachmittag ging ich etwas mehr Risiko und hatte den kleinen Ausrutscher in Kurve 15, der Rest war perfekt.»

Im Artikel erwähnt

Vor Mandalika änderte Marc Marquez seine Herangehensweise

Marquez unterstrich, dass jetzt die Zeit wäre, um aggressiver zu fahren. Hinzu käme, dass er sich körperlich besser fühle. «Wenn du dich mitten in der Saison körperlich nicht gut fühlst, dann passiert dir leichter ein grober Unfall. Ich hatte heftige Abflüge in Austin, Jerez sowie Le Mans und musste es ruhiger angehen lassen. Vor Indonesien entschied ich, ab jetzt alles in die Waagschale zu werfen. Ich halte die Meisterschaft in meinen Händen und werde versuchen, in Sepang so viele Punkte wie möglich von den 37 zu holen. Die Ducati funktioniert hier gut, das sehen wir auch an den Ergebnissen von Alex und Diggia. Klar ist aber auch: Wir haben erst den Freitag hinter uns. Während eines Wochenendes kann sich vieles ändern.»

Werbung

Werbung

Wenn die Ärzte sagen, dass er fit ist, dann glaube ich das.

marc marquez über jorge martin

TV-Programm

Die meisten im Fahrerlager verstehen, dass Jorge Martin in Sepang trotz seiner Armverletzung antritt, unter ihnen Marc Marquez, der selbst schon oft unter bedenklichen Voraussetzungen fuhr. «Da ich nicht genau weiß, was er hat, möchte ich mir kein Urteil erlauben», hielt der 33-Jährige fest. «Ich weiß nicht, ob sein Radiusknochen ganz durch oder ob es nur ein kleiner Bruch ist. Wir haben ein medizinisches Protokoll. Wenn die Ärzte sagen, dass er fit ist, dann glaube ich das. Er hat Schmerzen, das Risiko muss akzeptabel sein. Martin ist ein starker Typ, aber er musste heute nachgeben.»

Wie beurteilt der Multiweltmeister den Asphalt in Sepang, über den sich einige Konkurrenten abfällig äußerten? «Es ist Zeit für einen neuen, das haben wir schon letztes Jahr gesagt», so Marquez. «Aber er ist nicht schlechter, als er während der Wintertests war.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit

01

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

18

1:57,000

02

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

17

+0,109

03

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+0,167

04

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

18

+0,380

05

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

19

+0,442

06

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+0,475

07

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

15

+0,545

08

12

Maverick Viñales

Maverick Viñales

Red Bull KTM Factory Racing

Maverick Viñales

Maverick Viñales

Red Bull KTM Factory Racing

17

+0,547

09

21

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

+0,582

10

36

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

15

+0,618

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien