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Trackhouse-Solist Ai Ogura (3.): «Nur Position und Zeit sind positiv!»

Der japanische Trackhouse-Pilot Ai Ogura war schnellster Aprilia-Fahrer im Zeittraining der MotoGP am Freitag in Sepang. Der Einzelkämpfer der US-Mannschaft haderte mit dem Zustand der Rennstrecke.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Überraschte als bester Aprilia-Pilot: Ai Ogura (Trackhouse)
Überraschte als bester Aprilia-Pilot: Ai Ogura (Trackhouse)
Foto: Gold and Goose
Überraschte als bester Aprilia-Pilot: Ai Ogura (Trackhouse)
© Gold and Goose

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Ai Ogura verzeichnete bei der zweiten Asien-Station der MotoGP-WM am Freitag einen sehr soliden Auftakt. Der Japaner reihte sich auf dem Sepang International Circuit auf Position 3 ein, war somit schnellster Aprilia-Fahrer. Der 25-Jährige kam nahe an Referenz Marc Marquez (Ducati Lenovo) heran, verlor auf den WM-Leader am Ende nur 0,167 Sekunden.

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Am Vormittag hatte Weltmeister Marquez noch mehr als vier Zehntel Vorsprung auf Platz 2 herausgefahren, hier gab es aber noch einige feuchte Flecken auf dem Kurs. Am Nachmittag lagen zwischen Position 1 und 10 (Joan Mir) gerade einmal 0,6 Sekunden. «Das Positive am heutigen Tag war definitiv die Rundenzeit und die Position» erklärte Ogura, um gleich nachzulegen: «Das Negative war der ganze Rest.»

«Schwammiges Gefühl» fast in jeder Kurve

«Ich denke, es ist für alle Fahrer gleich. In fast allen Kurven habe ich dieses schwammige Gefühl. Die Piste fühlt sich irgendwie verschmiert an, der Reifen antwortet nicht richtig. Das Bike lässt mich nicht so bewegen, wie ich es gerne würde, das war das Hauptproblem.»

Im Artikel erwähnt

Auch andere Fahrer äußerten sich über die Fahrverhältnisse. Ogura weiter: «Der Asphalt ist irgendwie ein wenig rauer. Es ist dieses Gefühl, das man speziell nach dem Regen immer wieder hat – das war selbst am Nachmittag noch so.» Zur Technik an der Aprilia RS GP sagt der wie immer etwas wortkarge Japaner: «Ich konnte zwischen der alten und der neuen Aerodynamik kaum Unterschiede spüren.»

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Ogura fehlen in der MotoGP-WM-Tabelle aktuell nur vier Punkte auf den viertplatzierten Pedro Acosta (Red Bull-KTM). Nach Tag 1 in Malaysia ist Ogura ist bei Trackhouse-Aprilia als Solo-Kämpfer im Einsatz, da sein spanischer Teamkollege Raul Fernandez mit Problemen an der verletzten rechten Hand bereits nach wenigen Runden des FP1 zurückziehen musste.

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Ai Ogura

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Fabio Di Giannantonio

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Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

Maverick Viñales

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