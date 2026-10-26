Motorradmesse EICMA: Legenden & Aktive der Superbike-WM geben sich die Ehre

Auch wenn die Superbike-WM vom US-Amerikaner Steve McLaughlin gegründet wurde, ist Italien eine Art Heimat der seriennahen Weltmeisterschaft – wegen des langjährigen Promoters Infront, ikonischer Pisten wie Monza und Imola und der zahlreichen in Italien beheimateten Teams und Fahrer. Und eben weil die Motorradmesse EICMA in Mailand ein wichtiger Event ist, ist die Weltmeisterschaft mit einem eigenen Stand vertreten.

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In diesem Jahr findet die EICMA vom 3. bis 8. November und mit dem hochmodernen Messegelände Fiera Milano Rho an einem neuen Schauplatz statt. Mit über 754 Ausstellern dürfte die 2026er-Ausgabe die bislang internationalste sein, da 74 Prozent der vertretenen Marken außerhalb Italiens kommen.

Zu den Fahrern aus dem Paddock der Superbike-WM, die anwesend sein werden, gehören der Weltmeister von 2026, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), und sein Teamkollege Iker Lecuona. Für den in die MotoGP wechselnden Bulega dürfte es der letzte Auftritt als aktiver Superbike-Pilot sein.

Von den Ducati-Kundenpiloten werden Yari Montella und Álvaro Bautista (beide Barni Spark), Alberto Surra (Motocorsa), Lorenzo Baldassarri (GoEleven), Sam Lowes (Marc VDS) und Tommy Bridewell (Advocates) Autogramm- und Selfiewünsche erfüllen.

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Yamaha schickt seine Werkspiloten Andrea Locatelli (Pata Maxus) sowie Remy Gardner und Stefano Manzi (Giansanti Racing) zur EICMA.

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Mathias Brunner Weiterlesen

Aus den Rahmenserien sind Supersport-Weltmeister Albert Arenas, Vizemeister Valentin Debise nebst Teamkollegen Federico Caricasulo (ZX Moto) und Sportbike-Weltmeister Xavi Artigas (MTM Kawasaki) sowie die WorldWCR-Fahrerinnen Emily Bondi (FT Racing Academy) und Denise Dal Zotto vor Ort.

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es sind lediglich die bestätigten Fahrer.

Außerdem dabei: Superbike-Legende Troy Bayliss, Marco Melandri und Ruben Xaus, die am Samstag und Sonntag im Rahmen des Champions Charity Race gegeneinander antreten.

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