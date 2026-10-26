Ramm-Manöver und fieser Spruch: Das sagt Alex Albon zu den Alonso-Vorwürfen
Fernando Alonso kritisierte Alex Albon nach dem Formel-1-GP in Austin hart. Albon über die Berührung in der 1. Runde: «Ich fand das ziemlich spaßig, aber vielleicht sieht er das anders.» Allerdings.
Eine Berührung in der ersten Runde des F1-Rennens in Austin sorgte nach dem US-GP für viel Gesprächsstoff: Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso und Williams-Mann Alex Albon berührten sich nach dem Start, trugen beide Schaden davon. Für den Thai-Briten Albon nicht wild – für Fernando Alonso allerdings schon.
Der Spanier fand nach dem Rennen harte Worte gegen Albon. Ein paar Auszüge (
Albon über die Alonso-Vorwürfe
Was sagt Alex Albon zu der Szene? Die Medienrunden der beiden Fahrer fanden mehr oder weniger parallel statt. Albon wurde daher nur auf das Manöver selbst angesprochen und nicht auf den Qualitäts-Spruch. Ob er sich für etwas entschuldigen müsse? «Nicht wirklich. Das ist Racing.»
Albon: «Ich muss mir das noch einmal ansehen, aber ich glaube, es war Runde 1. Ich hatte meine ich das Gefühl, dass zu diesem Zeitpunkt ein Auto auf seiner rechten Seite war. Vielleicht irre ich mich, ich muss mir das noch einmal ansehen. Aber ich war den größten Teil der Kurve auf der Innenseite, und dann wurde die Kurve schließlich enger, wie es in dieser Kurve immer der Fall ist.»
Albon: «Ich habe versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, ich war auf der Innenseite der Kurve. An einem Punkt wurde mir klar, dass er mich entweder nicht gesehen hat oder dass er von dem Auto auf seiner rechten Seite eingeklemmt wurde.»
Für den Briten alles nicht so schlimm: «Ich bin mir sicher, dass er Schaden davongetragen hat, ich habe Schaden davongetragen – also nicht gerade ideal. Wir hatten sogar noch einen zweiten Anlauf, einen zweiten Kampf später im Rennen. Der hat mir ein bisschen besser gefallen. Ich fand das ziemlich spaßig, aber vielleicht sieht er das anders.» Alonso sah die Sache in seiner Medienrunde tatsächlich grundlegend anders, ja.
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