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Márquez-Ersatz Iker Lecuona (7./Ducati): «Ich gebe mir eine Zehn von zehn»

Als Ersatz für den verletzten Álex Márquez kehrte Iker Lecuona beim Meeting auf dem Balaton Circuit in die MotoGP zurück. Der Ducati-Pilot überzeugte als Siebter auf ganzer Linie.

MotoGP

Iker Lecuona fuhr in Ungarn als Ersatz für Alex Marquez
Iker Lecuona fuhr in Ungarn als Ersatz für Alex Marquez
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona fuhr in Ungarn als Ersatz für Alex Marquez
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Es war eine Überraschung, als Iker Lecuona von Ducati für den Ungarn-GP als Ersatz für den verletzten Gresini-Piloten Álex Márquez nominiert wurde. Der Spanier ist derzeit Zweiter der Superbike-WM 2026 und fährt für das Aruba.it Ducati-Werksteam.

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Ein Vorteil für den 26-Jährigen: Die seriennahe Weltmeisterschaft gastierte vor einem Monat auf dem Balaton Park Circuit (drei zweite Plätze), zudem bestritt er 2020 mit KTM eine volle Saison in der Prototypenserie.

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Diogo Moreira
Diogo Moreira
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Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez und Team
Sieger Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Die Umstellung auf die Desmosedici und auf die Reifen von Michelin ist freilich kein leichtes Unterfangen. Als 16. der Startaufstellung waren starke Ergebnisse schwierig, doch nach Platz 18 im Sprint überzeugte Lecuona im Sonntagsrennen als Siebter.

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«Ein schönes Comeback als Siebter», sagte der werdende Vater am Sonntagnachmittag mit einem breiten Grinsen. Als ich sah wie Martin die erste Kurve anbremste, wusste ich und jeder um mich herum, dass das gefährlich wird. Also haben wir noch stärker verzögert und haben die Kurve bekommen. Zuerst glaubte ich, dass das Rennen abgebrochen werden könnte. Zum Glück wurde offenbar niemand schwer verletzt, das ist positiv. Ich selbst habe mir vor einem Jahr in der ersten Kurve den Arm gebrochen.»

Es ist klar: Von dem Unfall mit fünf Piloten in der ersten Kurve profitierte der Ducati-Pilot. Aber Lecuona fuhr solide Rundenzeiten auf dem Niveau der Top-10.

«Mit meinem Rennen bin ich absolut glücklich», betonte der aus Valencia stammende Lecuona. «Ich musste häufiger eine weite Linie fahren als ich es erwartet hatte. Dadurch habe ich viel Zeit verloren, bis ich Miller ein- und überholt habe. Danach sah ich Moreira und wollte ihn mir noch schnappen, aber das klappte nicht. Ich bin sehr dankbar für diese großartige Gelegenheit. Ich konnte meinen Speed und mein Potenzial zeigen. Ich selbst gebe mir eine 10 von 10.»

Ersetzt Iker Lecuona Gresini-Stammfahrer Alex Marquez auch in Brünn?

Der Ungarn-GP war eingebettet zwischen den Superbike-Events in Aragon und Misano. Bei der MotoGP in Tschechien vom 19. bis 21. Juni hat Lecuona ein freies Wochenende.

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«Jetzt werde ich mich ausruhen, denn am nächsten Wochenende bin ich wieder bei der Superbike-WM in Misano im Einsatz», beschwichtigte der Spanier. «Danach werden wir sehen. Ich hoffe für Alex, dass er bis zum nächsten MotoGP-Rennen wieder fit ist. Bisher ist zumindest auch nicht besprochen, ob ich auch in Brünn fahren soll.»

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

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Red Bull KTM Factory Racing

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+24,601

1:39,198

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