Italienisches Duell: Aprilia und Ducati in der Konstrukteurs-WM gleichauf

Sechs Events stehen in der MotoGP-Saison 2026 noch an; zwölf Rennen (Sprints und Hauptrennen), in denen die Asse der Königsklasse noch auf Punktejagd gehen können. Falls der Katar-GP, der Anfang November stattfinden soll, abgesagt wird, wären es nur noch zehn Rennen.

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In der Fahrer-WM ist die Ausgangslage nach 16 Grands Prix spannend wie nie zuvor. Aprilia-Ass Jorge Martin (333) und Ducati-Pilot Marc Marquez (331) trennen nur zwei Punkte. Mit etwas Abstand folgen Marco Bezzecchi (284), Pedro Acosta (243) und Ai Ogura (237). Fabio Di Giannantonio (230) hat als Sechster schon über einhundert Punkte Rückstand.

Noch enger geht es in der Konstrukteurs-Wertung zu – in dieser liegen Ducati und Aprilia vor dem 17. Saisonevent gleichauf. Beide Hersteller haben 469 Punkte auf dem Konto. Dritter ist KTM mit 296 Punkten, gefolgt von Honda (161) und Yamaha (89).

Obwohl die beiden italienischen Hersteller exakt gleich viele Punkte auf dem Konto haben, hat derzeit Ducati die Nase vorn – die Roten haben in diesem Jahr nämlich acht Grands Prix gewonnen, bei Aprilia waren es sieben Siege in den Sonntagsrennen. Sechs GP-Siege hat bei Ducati Marc Marquez beigesteuert, die anderen beiden holten Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio. Bei Aprilia ist derzeit Marco Bezzecchi mit vier GP-Siegen der Spitzenreiter. Jorge Martin, Raul Fernandez und Ai Ogura haben jeweils ein Hauptrennen gewonnen.

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Der Modus in der Konstrukteurs-Wertung ist einfach: Es zählt pro Rennen jeweils nur das bestplatzierte Motorrad eines Herstellers. Herangezogen werden sowohl die Sprint- als auch die Grand-Prix-Ergebnisse.

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Konstrukteurs-WM: Es geht um die (italienische) Ehre

Der Fahrer-WM-Titel ist in der MotoGP mit Sicherheit das größte Ziel, doch bei der Konstrukteurs-Krone geht es um die Ehre der Hersteller. In diesem Jahr steckt besonders viel Würze in diesem Titel-Rennen – mit Ducati und Aprilia kämpfen zwei italienische Werke um die prestigeträchtige Auszeichnung.

Insbesondere für Aprilia wäre der Gewinn des Konstrukteur-Titels sehr besonders – für den Hersteller aus Noale wäre es der erste Triumph in der Königsklasse. Ducati hingegen konnte die Konstrukteurs-Wertung bereits sieben Mal (2007 und 2020 bis 2025) gewinnen.

Für viel Spannung ist gesorgt im Saisonfinish. Diese wird an diesem Wochenende in Indonesien zusätzlich angeheizt – in der Auftakt-Pressekonferenz am Donnerstag werden Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna und Aprilia-Rennchef Massimo Rivola ihre Einschätzungen zu den Titel-Duellen in der Konstrukteurs- und Fahrer-WM preisgeben.

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