Luca Marini hatte nach dem MotoGP-Rennen in Portimao gleich zwei Gründe, zufrieden zu sein. Nach einem schwierigen Wochenende kam der Honda-Werkspilot als Neunter ins Ziel. Zugleich steht bereits vor dem Finale in Valencia fest, dass er die Saison als bester Fahrer eines japanischen Herstellers beenden wird. Der WM-13. liegt 39 Punkte vor Yamaha-Pilot Fabio Quartararo, der ihn bei noch 37 zu vergebenden Zählern nicht mehr einholen kann.

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Marini gab diesen Erfolgen eigene Namen. «Ich bin wirklich zufrieden und stolz, die beiden Trophäen geholt zu haben: den Honda-Cup und den Japan-Cup in der Meisterschaft», erklärte der Italiener. Gemeint sind keine offiziellen Titel, sondern seine Platzierung im Vergleich mit den Honda- und Yamaha-Piloten. «Das war von Saisonbeginn an das Ziel. Deshalb bin ich glücklich, denn ich habe alles erreicht, was ich in dieser Saison erreichen konnte.»

Eine Aussage, die angesichts des Saisonverlaufs durchaus Raum für Diskussionen lässt. Marini punktete im Vergleich zu seinen Markenkollegen verlässlich genug, um diese interne Wertung für sich zu entscheiden. Beim reinen Tempo hatten Johann Zarco, Joan Mir und auch Rookie Diogo Moreira jedoch häufig mehr zu bieten. Ihre mangelnde Konstanz verhinderte, dass sie diesen Vorteil auch in der WM-Tabelle umsetzen konnten.

Portimao lieferte dafür ein weiteres Beispiel. Moreira hielt sich bis zur 15. Runde in den Top-5. In der letzten Runde stürzte der LCR-Honda-Pilot auf Platz 7, wodurch Marini auf die neunte Position vorrückte. Der Italiener verschwieg diesen Anteil an seinem Ergebnis nicht: «Ich hatte ein bisschen Glück mit den Stürzen vor mir. Aber das gehört zum Rennsport.»

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Marini hatte Marquez direkt vor sich

In der Schlussphase fuhr Marini hinter dem alten und neuen Weltmeister Marc Marquez. Ein Angriff auf den Ducati-Piloten gelang ihm nicht. «Ich habe alles versucht, um Marc zu überholen – genauso wie zuvor bei Binder. Aber sie waren einfach ein bisschen schneller und stärker als ich. Deshalb war es unmöglich, zu attackieren», schilderte er. Im Vergleich zum übrigen Wochenende sei sein Rennen dennoch ordentlich gewesen: «Das war wirklich schlecht gelaufen. Deshalb ist ein Ergebnis in den Top 9 perfekt.»

Den Fortschritt führte Marini auf Änderungen am Motorrad und vor allem auf den mittleren Hinterreifen zurück. Bereits am Freitagvormittag hatte er sich wohler gefühlt als später im Zeittraining mit dem weichen Reifen. «Mit dem weichen Reifen hatte ich Probleme beim Einlenken. Mit dem mittleren ist es viel einfacher, das Motorrad über den Hinterreifen umzulenken, weil er etwas härter ist», erklärte der Honda-Pilot.

Besonders in den schnellen Kurven half ihm das beim Beschleunigen. «Wenn man ans Gas geht, kann man das Durchdrehen des Hinterreifens nutzen, um das Motorrad zu drehen. Das war deutlich einfacher. Das war der Schlüssel», sagte Marini. Größere Probleme mit dem Reifenverschleiß gab es nicht. Wegen der kühleren Bedingungen habe man sich eher Gedanken über die Temperatur des Vorderreifens gemacht, letztlich sei aber alles in Ordnung gewesen.

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Die mögliche Titelentscheidung spielte für Marini beim Versuch, Marquez einzuholen, keine Rolle. «Ich habe nicht darüber nachgedacht», stellte er klar. Dass der Ducati-Pilot nach seinem Sprintsturz am Sonntag vorsichtiger agierte, fand Marini nachvollziehbar. «Er durfte nicht noch einmal denselben Fehler machen. Er hat getan, was für den Titel nötig war. Am Ende zählt, wer Weltmeister geworden ist – nicht die Platzierung von heute», betonte der Italiener.