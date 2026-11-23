Von Startplatz 9 hatte sich Johann Zarco beim MotoGP-Rennen in Portimao einiges ausgerechnet. Noch vor dem ersten Umlauf war sein Grand Prix jedoch bereits vorbei: Bei einem Überholversuch gegen Alex Marquez kam es in Kurve 11 zum Kontakt.

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Der LCR-Honda-Pilot stürzte, während Marquez aufrichten musste und bis ans Ende des Feldes zurückfiel. Für Zarco hat der Zwischenfall auch Folgen für das Saisonfinale in Valencia.

Wie Zarco den Unfall mit Marquez beschreibt

Der Franzose hatte eine Lücke auf der Innenseite der Gresini-Ducati gesehen. «Für mich war Alex etwas weiter außen als Brad Binder. Ich dachte nicht, dass er auf diese Linie zurückkommen würde», schilderte Zarco seine Wahrnehmung. «Deshalb setzte ich innen zum Überholen an. Aber er kam zurück, und durch die Berührung bin ich gestürzt. Damit war mein Rennen schon in der ersten Runde verloren.»

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Zarco hatte sich nach seinem starken Freitag mehr vom Rennen erhofft. «Ich bin sehr enttäuscht. Ich wollte das Rennen zu Ende fahren und sehen, ob ich das gute Tempo vom Freitag auch über die volle Distanz halten kann», erklärte er. Stattdessen blieb ihm nach wenigen Kurven nur die Rückkehr an die Box.

Zarco akzeptiert die Strafe

Die Rennkommissare machten Zarco für die Kollision verantwortlich und verhängten eine Long-Lap-Strafe für den nächsten Grand Prix. Damit muss er die zusätzliche Schleife im Sonntagsrennen von Valencia absolvieren. In ihrer Begründung stuften die Stewards das Manöver als Überholversuch in der ersten Runde ein, bei dem der Kontakt einen anderen Fahrer beeinträchtigte.

Zarco stellte die Entscheidung nicht infrage. «Ich habe versucht zu überholen, dabei eine Berührung verursacht und das Rennen des anderen Fahrers beeinträchtigt. Deshalb bekomme ich eine Long-Lap-Strafe», fasste er zusammen. «Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Das ist alles.»

Für Alex Marquez ging das Rennen zunächst weiter. Der Spanier kämpfte sich zurück in die Punkteränge, gab später aber wegen Schmerzen in seiner operierten rechten Schulter auf.

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