Der Große Preis von Katar: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden
An diesem Wochenende gastiert die MotoGP-WM auf dem Lusail International Circuit. Wir geben einen Überblick, wann und wo die Sessions der Königsklasse, Moto2 und Moto3 mitverfolgt werden können.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf
Der Große Preis von Katar an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 12.35 Uhr das MotoGP-Qualifying und ab 15.40 Uhr das Moto2-Qualifying sowie den MotoGP-Sprint. Um 17.35 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto3-Qualifyings. Ab 1.10 Uhr in der Nacht werden Wiederholungen des Moto2-Qualifyings und des MotoGP-Sprints gezeigt. Am Sonntag steigt LA2 ab 15.40 Uhr in die Live-Übertragung des Moto2-Rennens ein. Direkt im Anschluss folgt eine Aufzeichnung des Moto3-Rennens. Ab 16.50 Uhr wird der Grand Prix der Königsklasse live übertragen. Um 22.50 Uhr folgt eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. RTS2 überträgt am Samstag ab 16.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Die Rennen am Sonntag zeigt RTS2 nicht.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Katar 2026 (MEZ):
Freitag, 6. November:
11.00 – 11.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
11.50 – 12.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
12.45 – 13.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1
15.15 – 15.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
16.05 – 16.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
17.00 – 18.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
Samstag, 7. November:
10.30 – 11.00 Uhr (30 min): Moto3, FP2
11.15 – 11.45 Uhr (30 min): Moto2, FP2
12.00 – 12.30 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
12.40 – 12.55 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
13.05 – 13.20 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
14.50 – 15.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
15.15 – 15.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
15.45 – 16.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
16.10 – 16.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
17.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)
Sonntag, 8. November:
12.40 – 12.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
14.00 Uhr: Moto3-Rennen (16 Runden)
15.15 Uhr: Moto2-Rennen (18 Runden)
17.00 Uhr: MotoGP-Rennen (22 Runden)
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