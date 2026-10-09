MotoGP, Zeittraining: Crash-Festival in Indonesien – drei Aprilia voran

Auf das FP1 folgt am Freitag in der MotoGP-Klasse das Zeittraining. In der 60-minütigen Session geht es darum, den direkten Aufstieg ins Q2 am Samstag zu schaffen, was nur den schnellsten zehn Fahrern gelingt. Der Rest muss im Q1 ran, wo die zwei Schnellsten ins Q2 kommen.

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Im FP1 in Indonesien war Aprilia-Ass Marco Bezzecchi in 1:30,132 min der Schnellste. Auf den Rängen 2 und 3 landeten Marc Marquez (Ducati Lenovo) und Jorge Martin (Aprilia). Die Top-3 in der Weltmeisterschaft gaben also auch in der ersten Session des Wochenendes auf Lombok den Ton an. Diogo Moreira (LCR Honda), Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) und Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) stürzten – alle drei blieben unverletzt.

Das Zeittraining startete mit einer 35-minütigen Verspätung. In der vorangegangenen Moto2-Session gab es technische Probleme auf der Strecke. Die Netzwerkverbindung streikte, weshalb die Rennleitung im Kontrollraum vom Geschehen abgeschnitten war.

Zum Start der einstündigen Session betrug die Lufttemperatur über dem Mandalika International Street Circuit 29 Grad Celsius. Der Asphalt hatte sich auf 59 Grad aufgeheizt.

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Die Top-5 nach fünf Minuten: Raul Fernandez (1:30,748 min), Enea Bastianini, Alex Rins, Pedro Acosta und Diogo Moreira.

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Eine Runde später übernahm Aprilia-Ass Marco Bezzecchi in 1:30,272 min die Spitze. Zum Vergleich: Den Rundenrekord in Indonesien hatte Bezzecchi 2025 in 1:28,832 min aufgestellt.

Marc Marquez verbesserte sich kurz danach auf Position 3. Rins (Yamaha) preschte auf Rang 2 nach vorn.

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi Foto: Gold and Goose Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi © Gold and Goose

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Dann hatte Fermin Aldeguer seinen zweiten Crash des Tages – in der Kurve 17 rutschte er langsam ins Kiesbett. Raul Fernandez übernahm mit einer Zeit von 1:29,945 min die Führung. «Bez» verbesserte sich auf 1:30,110 min. Fabio Quartararo (Yamaha) war neuer Dritter.

Fernandez fuhr in 1:29,793 min erneut eine Bestzeit. Die Reihenfolge nach 15 Minuten: Fernandez, Bezzecchi, Quartararo, Acosta, Marc Marquez, Di Giannantonio, Alex Marquez, Rins, Martin und Bagnaia.

Bezzecchi schaffte dann in 1:29,939 min auch seine erste Zeit unter 1:30 min an diesem Wochenende. Ai Ogura (Aprilia) schaffte es in 1:30,482 min in die Top-10.

Kurz vor der Hälfte der Session fuhr Di Giannantonio in 1:29,488 min eine neue Bestzeit. Bezzecchi verbesserte sich in 1:29,619 min auf Rang 2. Quartararo rutschte in einer Linkskurve das Vorderrad weg. Er wurde mit hoher Geschwindigkeit ins Kiesbett geschleudert – der Franzose war danach etwas benommen, er konnte aber wieder aufstehen. Fernandez verbesserte sich kurz danach auf Position 2, Franco Morbidelli war neuer Vierter, Ogura Fünfter. Martin verlor ein Teil der hinteren Aero-Verkleidung, weshalb er zurück in die Box musste.

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Weltmeister Marc Marquez (Ducati) Foto: Gold and Goose Weltmeister Marc Marquez (Ducati) © Gold and Goose

Dann übernahm Fernandez in 1:29,341 min die Führung. Die Top-5 nach 35 Minuten: Fernandez, Di Giannantonio, Bezzecchi, Morbidelli und Ogura. Marc Marquez war zu diesem Zeitpunkt Siebter.

20 Minuten vor dem Ende fuhr Marc Marquez die viertschnellste Zeit. Fünf Minuten danach war Quartararo mit seinem Ersatzbike wieder auf der Strecke. Er fuhr auf Anhieb seine schnellste Zeit des Tages. Acosta verbesserte sich auf Rang 4.

Dann hatte Bastianini einen Crash in Kurve 8 – es war die gleiche Stelle wie Quartararo zuvor. Martin verbesserte sich auf Rang 4, MM93 kurz danach auf Position 2. Raul Fernandez war noch einmal schneller – er fuhr eine 1:29,252 min. Aldeguer musste seine Gresini Ducati im Kiesbett abstellen – er hatte ein technisches Problem. Es war nicht der Tag des Spaniers.

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Fabio Quartararo: Sturz im Zeittraining Foto: Gold and Goose Fabio Quartararo: Sturz im Zeittraining © Gold and Goose

Acht Minuten vor dem Ende fuhr Trackhouse-Ass Raul Fernandez in 1:28,725 min einen Rundenrekord! Bezzecchi preschte in 1:29,198 min auf Position 2 nach vorn. Quartararo verbesserte sich in 1:29,558 min auf Rang 5.

Es folgte die finale Zeitenjagd. Rookie Moreira stürzte in Kurve 11, er blieb unverletzt. Alex Marquez verbesserte sich auf Position 6. Eine Runde später stürzte er in Kurve 16. Martin war neuer Dritter. Acosta preschte auf Rang 5 nach vorn. Alex Rins stürzte in Kurve 17 und Bastianini hatte an derselben Stelle seinen zweiten Crash des Tages. Im letzten Moment schaffte es Pecco Bagnaia auf Platz 10 – der direkte Q2-Einzug war gesichert für den Italiener.

An die Bestzeit von Raul Fernandez kam niemand mehr heran. Auf den Rängen 2 und 3 folgten die Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi und Jorge Martin. Acosta beendete das MotoGP-Zeittraining auf Platz 4. Marc Marquez wurde mit 0,701 sec Rückstand Fünfter.

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Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Fernandez, Bezzecchi, Martin, Acosta, Marc Marquez, Di Giannantonio, Quartararo, Alex Marquez, Morbidelli und Bagnaia.

