Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Oliveira zu MotoGP-Rakete vs. Superbike: «Kann man nicht vergleichen!»

Sieben Jahre fuhr Miguel Oliveira in der MotoGP. 2026 wechselte er in die Superbike-WM zu BMW. Was der 17-fache Grand-Prix-Sieger zu den Unterschieden von MotoGP-Prototyp und Superbike sagt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nach 15 Jahren im GP-Paddock wechselte Miguel Oliveira 2026 in die Superbike-WM. Der 31-Jährige fährt in der seriennahen Weltmeisterschaft eine BMW M1000RR. Mit dem deutschen Motorrad wurde Toprak Razgatlioglu 2024 und 2025 Weltmeister.

Werbung

Werbung

Oliveira war von 2019 bis 2025 in der MotoGP und fuhr dort Motorräder von KTM, Aprilia und Yamaha. In diesem Jahr musste er sich auf das Superbike umstellen. Was macht ihm mehr Spaß – die MotoGP-Maschine oder das Superbike? «Das kommt darauf an. Wenn du auf beiden schnell bist, dann machen beide sehr viel Spaß», betonte Oliveira. «Es gibt da keine eindeutige Präferenz, denn das Superbike ist ebenfalls ein Motorrad, das viel Spaß macht. Sie sind aber so unterschiedlich – man kann sie nicht miteinander vergleichen.»

Die MotoGP-Raketen sind Prototypen – mit rund 300 PS, einer ausgeklügelten Aerodynamik und vollgepackt mit Elektronik. Superbikes hingegen sind modifizierte Serienmotorräder. Auch sie verfügen über eine ausgefeilte Elektronik. Die Aerodynamik ist jedoch sehr einfach gehalten und die Motorleistung beträgt rund 250 PS. Während in der Superbike-WM Stahlbremsscheiben verbaut sind, setzt man in der MotoGP auf Carbon. Übrigens: Ab 2027 halten in der Superbike-WM Carbon-Keramik-Bremsen Einzug.

Im Artikel erwähnt

Mehr Bewegungen im Superbike

Ein MotoGP-Bike ist zudem viel steifer als ein Superbike, bei dem viel mehr Bewegungen spürbar sind. «Die Bewegungen kommen mehr von den Reifen. Aber es stimmt, dass das Superbike sich etwas mehr bewegt. Im Gegensatz zum MotoGP-Bike benötigt es einen anderen Ansatz», erklärte Oliveira.

Werbung

Werbung

2027 werden sich in der MotoGP viele Dinge ändern – dann tritt das neue Regelwerk in Kraft. Neben einer Hubraumreduzierung von 1000 auf 850 ccm fallen jegliche Systeme zur Fahrwerkshöhenverstellung (Devices) weg. Dazu kommt eine vereinfachte Aerodynamik. Die vielleicht größte Veränderung wird der Wechsel bei den Reifen von Michelin auf Pirelli sein. In der Superbike-WM ist es umgekehrt – dort wird 2027 von Pirelli auf Michelin gewechselt.

TV-Programm

Michelin übernimmt in der Superbike-WM beim ersten Vorbereitungstest für die Saison 2027, der unmittelbar nach dem Saisonfinale am 22. und 23. Oktober in Jerez stattfinden wird. Anfang Juni 2026 hatten die Superbike-Asse im MotorLand Aragon die Gelegenheit, die französischen Reifen zu testen. Miguel Oliveira fehlte dort verletzungsbedingt. «Ich habe die Michelin-Reifen bislang noch nicht getestet – es gab für mich noch keine Gelegenheit dazu. Es wird aber mit Sicherheit sehr unterschiedlich sein», meinte er.

Diese Gelegenheit wird Oliveira am 9. und 10. September haben, wenn der französiche Hersteller auf dem Cremona Circuit einen weiteren Test durchführt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien