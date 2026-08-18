Euro Moto Sportbike-Sieger Bijman (Triumph) macht Fans in Assen glücklich

Bei hochsommerlichen Temperaturen startete das Wochenende am Freitag vielversprechend. Im FP1 belegten die Triumph-Piloten Stepan Zuda, Ruben Bijman, Mika Siebdrath und Leo Rammerstorfer die Plätze 3, 4, 7 und 8. Im FP2 setzte Zuda mit der Bestzeit ein erstes Ausrufezeichen, Siebdrath wurde Fünfter, Bijman Sechster und Rammerstorfer Siebter. Im ersten Qualifying folgte schließlich die Bestzeit und damit die Pole Position für Zuda. Bijman blieb an seinem Teamkollegen dran und qualifizierte sich auf Rang drei,

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Über Nacht änderten sich die Bedingungen komplett. Regen und eine deutliche Abkühlung sorgten am Samstagmorgen für eine feuchte Strecke. Die Zeiten aus Q2 hatten deshalb kaum Einfluss auf die Startaufstellung, sodass die Ergebnisse aus Q1 die Startaufstellung für das erste Rennen größtenteils bestimmten.

Heimsieg für Ruben Bijman

Rennen 1 entwickelte sich zu einem packenden Windschatten- und Zweikampfrennen. Zeitweise kämpften mehr als sieben Piloten um die Podiumsplätze. Mittendrin waren Bijman und Zuda auf ihren Triumph. In der Schlussphase spielte der Niederländer seine Streckenkenntnis perfekt aus. Angefeuert von seinen zahlreichen Fans setzte der er auf den letzten Metern den entscheidenden Angriff und feierte vor heimischem Publikum seinen ersten Saisonsieg. Zuda kam auf Platz 4 ins Ziel und nahm aufgrund des vor ihm platzierten WM-Gaststarters Jeffrey Buis die Meisterschaftspunkte für Rang 3 mit.

Ruben Bijman gewinnt Lauf 1 Foto: Freudenberg Ruben Bijman gewinnt Lauf 1 © Freudenberg

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«In den Trainings hatte ich meine Herausforderungen, aber ungefähr zur Mitte des ersten Rennens dachte ich: Heute könnte der Heimsieg möglich sein», erzählte Bijman. «Die Fans haben mich unglaublich gepusht und am Ende konnten wir den Sack tatsächlich zumachen. Mein erster Saisonsieg ausgerechnet hier in Assen ist etwas ganz Besonderes. Ein riesiges Dankeschön an meine Familie, Freunde, Partner, Sponsoren und alle, die mich hier unterstützt haben.»

Doppelpodium am Sonntag

Am Sonntag kehrten Sonne und warme Temperaturen nach Assen zurück – nicht mehr ganz so heiß wie am Freitag und damit nahezu perfekte Rennbedingungen. Zuda und Bijman setzten sich auch im zweiten Rennen sofort in der Spitzengruppe fest und kämpften bis zum Zielstrich um den Sieg.

Bijman sicherte sich nach seinem Samstagserfolg mit Platz 2 das nächste Podium vor heimischer Kulisse, Zuda folgte unmittelbar dahinter auf Rang 3. Das stand allerdings erst nach der Überprüfung durch die Rennleitung fest. Denn im Ziel waren sie vor dem späteren Sieger Tobias Kitzbichler angekommen. Während Kitzbichler brav auf der Strecke blieb, waren Bijman und Zuda im Eifer des Gefechts über die Streckenbegrenzung gedüst und wurden jeweils um einen Platz nach hinten strafversetzt. «Natürlich ist es schade, dass wir den Sieg am Sonntag knapp verpasst haben», äußert sich Bijman. «Trotzdem bin ich super happy und dankbar. Ein Sieg und ein zweiter Platz bei meinem Heimrennen sind ein großartiges Ergebnis. Danke an mein Team und an Triumph für das großartige Paket.»

«Wir können mit der Leistung der gesamten Mannschaft sehr zufrieden sein», bestätigt auch Teamchef Carsten Freudenberg. «Die Bedingungen haben sich von der großen Hitze am Freitag über Regen und deutlich kühlere Temperaturen am Samstag bis zum perfekten Rennwetter am Sonntag ständig verändert. Unsere Fahrer und die Crew haben darauf sehr gut reagiert. Ruben vor seinem Heimpublikum gewinnen zu sehen, war natürlich ein besonderes Highlight. Stepan war das gesamte Wochenende schnell, Mika zeigt weiterhin eine tolle Entwicklung und auch Luis hat nach seinem schwierigen Samstag am Sonntag wieder gekämpft. Ein großes Dankeschön an unsere gesamte Crew sowie an unsere Fans, Partner und Sponsoren für die großartige Unterstützung.»

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