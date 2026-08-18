Max Verstappen-Zukunft: Robert Doornbos glaubt an Neuigkeiten in Zandvoort

Der Niederländer Robert Doornbos war vor zwanzig Jahren in der Formel 1 unterwegs, 2005 mit Minardi, 2006 als Fahrer von Red Bull Racing. Als F1-Experte für verschiedene TV-Sender hat er den Kontakt zur Königsklasse nie verloren.

Werbung

Werbung

Nun hat sich der 44-jährige Rotterdamer zur Zukunft seines Landsmannes Max Verstappen geäussert. Im Podcast The Pit Talk sagt Robert: «Was Max künftig machen wird, das wird wahrscheinlich in Zandvoort bekanntgegeben. Dies ist der letzte Grand Prix der Niederlande. Es ist ein wichtiger Moment für Red Bull, Max an Bord zu halten und ihn bis einschliesslich 2028 an das Team zu binden.»

Robert Doornbos Foto: Red Bull Content Pool Robert Doornbos © Red Bull Content Pool

«Das ist im Grunde jener Vertrag, den er ja bereits unterzeichnet hat. Es wäre dem Team gegenüber nur fair, dies gegenüber den Medien und Red Bull öffentlich zu erklären, also zu sagen: ‘Ich bleibe bei euch, damit wir uns auf 2027 konzentrieren können.’ Das wird ein wichtiges Gesprächsthema sein.»

Werbung

Werbung

Doornbos glaubt, dass für Verstappen die Optionen verflogen sind: «Ich schätze, er bleibt bei Red Bull Racing, denn eine Alternative ist weggefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mercedes weiter hinter Max her ist, wie sie es in der Vergangenheit waren. Denn sie haben mit Kimi Antonelli bereits den nächsten Superstar im eigenen Team.»