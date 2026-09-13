Pecco Bagnaia früh am Boden: «Ich habe versucht, Diggia zu folgen»

Nach verpasstem Q2 und einem punktelosen Sprintrennen mit Rang 13 kam es für Francesco Bagnaia noch dicker: In Kurve 2 seiner geliebten Hausstrecke, nicht weit von seinem Wohnort in Pesaro entfernt, schlitterte der Werksfahrer von der Piste. Es war Crash Nummer 11 der Nummer 63 in der laufenden Saison.

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Was war passiert? Bagnais Bericht im Mediengespräch fiel wenig überraschend kompakt aus: «Ich hab es versucht! Mein Start war besser als im Sprint und nachdem Franky in die Long-Lap verschwunden ist, habe ich versucht, an Diggia dranzubleiben. Ich habe dann probiert, aus Kurve 2 nur ein ganz wenig mehr Speed mitzunehmen. Unglücklicherweise war das Ergebnis der Crash – der zum Glück harmlos war. Unglücklich – wie das gesamte Wochenende.»

Bagnaia, der sich äußerlich wenig anmerken ließ: «Es ist nun mal so – wir sind jetzt in dieser schwierigen Situation und müssen weiter nach der Lösung suchen. Die Lage ist unverändert – das Gefühl ist gleich null. Ich habe auch heute wieder mit anderen Kollegen gesprochen und sie bestätigen, was wir wissen: Die Strecke hier hat sehr viel Grip – nur ich spüre davon nichts.»

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Der zweifache Champion der Königsklasse setzt aber große Hoffnungen in die bereits nächste Woche anstehende Etappe in Österreich. «Ich freue mich dennoch auf den Red Bull Ring. Ich habe beste Erinnerungen an die Strecke und der Kurs liegt mir generell sehr – wir arbeiten dafür, dass ich dort wieder das Gefühl habe, was ich brauche.»

In der WM-Tabelle verlor Bagnaia einen Platz gegen den in Misano am besten aufgelegten Alex Marquez – der Italiener ist nach Runde 14 Neunter. Trotz Bagnaias nächster Niederlage wurde bei Ducati Lenovo gefeiert. Nach dem Doppelsieg der Desmo-Brüder ging die Fahrer-WM an Marc Marquez und die Hersteller-WM-Führung an Ducati. Basta.