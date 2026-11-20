Das Feld der Supersport-WM 2027: Deutscher, Österreicher, Schweizer dabei
Die Startliste für die Supersport-WM 2027 ist nahezu komplett, uns erwartet ein sehr starkes Feld. Acht Hersteller treten gegeneinander an, fünf von ihnen bringen ein neues Modell oder Upgrade.
Das Grid der Supersport-WM 2027 steht, wie dieses Jahr werden acht Marken mitmischen. Weil das Motozoo-Team den Hersteller wechselt,
Die Hoffnungen waren groß, dass KTM als neunte Marke dazustößt, doch
Ebenfalls riesiges Engagement zeigt die zweite Chinamarke ZX Moto. Um den Rennstreckenbetrieb und die Entwicklung kümmert sich Evan Bros; im Werk in Chongqing, 1800 Kilometer südwestlich von Peking, wird Vollgas an der Umsetzung der Ideen aus Italien gearbeitet. Vizeweltmeister
ZX und QJ pushen derzeit mehr als alle anderen Marken in dieser Kategorie. Kawasaki und Honda stellen ebenfalls ein Werksteam, diese werden aber mit deutlich geringerem Einsatz betrieben. Kawasaki hat sich von den mehrfachen Laufsiegern Jeremy Alcoba und Domi Aegerter getrennt, ihre Nachfolger sind Sportbike-Vizeweltmeister David Salvador und der ehemalige Moto3-Champion Jaume Masia. Honda bringt ein Facelift der CBR600RR und hat mit Ana Carrasco verlängert. Die Weltmeisterin in den Klassen Supersport 300 und WCR kam in 44 Supersport-WM-Läufen noch nie über Platz 22 hinaus.
Nur noch zwei offizielle Teams von Yamaha
Yamaha hatte 2026 drei werksunterstützte Teams, nach dem Wegfall von Ten Kate werden es im nächsten Jahr nur noch zwei sein: Die Weltmeistermannschaft AS des Schweizers Andrea Quadranti sowie GMT94 von Christophe Guyot. Weil Champion Albert Arenas in die Superbike-WM und zu Go Eleven Ducati wechselt, brauchte AS eine neue Nummer 1. Diese
Das Yamaha-Privatteam Kofler Motorsport wird erneut dabei sein, mit dem ehemaligen Deutschen Meister Andreas Kofler
Triumph verdoppelt sein Werksengagement und hat das neue Renegade-Team
Ducati hat ebenfalls ein «neues» Motorrad, die bereits im Herbst 2025 vorgestellte Panigale V2 mit zwar geringerer Leistung, aber deutlich reduziertem Gewicht. Ducati wird voraussichtlich auch 2027 die meisten Motorräder im Feld haben,
Teams & Fahrer Supersport-WM 2027:
Kawasaki: Jaume Masia (E), David Salvador (E)
Motozoo Suzuki: Mattia Casadei (I)
ZX Moto: Valentin Debise (F), Federico Caricasulo (I)
Honda: Ana Carrasco (E), Perolari?
QJ Motor Ten Kate: Can Öncü (TR), Zonta van den Goorbergh (NL)
AS Yamaha: Jeremy Alcoba (E), Aldi Mahendra (IND)
GMT94 Yamaha: Roberto Garcia (E), Unai Orradre (E)
Kofler Yamaha: Andreas Kofler (A)
VFT Yamaha: Filippo Farioli (I)
MS Yamaha: Juan Risueno (E), Diego Hernando (E)
PTR Triumph: Dominique Aegerter (CH), Joshua Whatley (GB)
Renegade Triumph: Tom Booth-Amos (GB), Ayumu Sasaki (J)
Compos Triumph: Ondrej Vostatek (CZ), Ryusei Yamanaka (J)
Feel Ducati: Philipp Öttl (D)
Orelac Ducati: Marcos Ramirez (E), Marcos Ludena (E)
WRP Ducati: Matteo Ferrari (E), Borja Jimenez (E)
Althea Ducati: Andrea Giombini (I), Alessandro Zaccone (I)
D34G Ducati: Dennis Foggia (I)
Renzi Corse Ducati: Jesus Torres (E)
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