Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marc Marquez (2.) in Katar ohne Siegchance: «Mein Rennen war gegen Martin»

Marc Marquez wurde beim Katar-GP Zweiter hinter Aprilia-Ass Marco Bezzecchi. Die Titelparty musste er vertagen. Der Lenovo-Ducati-Pilot fuhr ein schlaues Rennen und ging keine unnötigen Risiken ein.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Marc Marquez vor KTM-Pilot Acosta
Marc Marquez vor KTM-Pilot Acosta
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez vor KTM-Pilot Acosta
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Am Samstag hatte Marc Marquez im turbulenten Katar-Sprint alles richtig gemacht. Nach Abbruch und Neustart setzte er sich gegen Marco Bezzecchi durch, der nach einer Berührung mit dem Spanier stürzte, und feierte seinen 25. Sprintsieg. Mit 49 Punkten Vorsprung auf Jorge Martin ging der Ducati-Werksfahrer in den Grand Prix. Konnte er schon am Sonntagabend feiern? Nur mit einem Sieg – und nur, wenn Martin ohne Punkte bliebe.

Werbung

Werbung

Bezzecchi zu schnell, Platztausch mit Acosta

Marquez erwischte von Position 2 einen starken Start, doch an Polesetter Bezzecchi ging kein Weg vorbei. Raul Fernandez überraschte und überholte den siebenfachen MotoGP-Weltmeister. Während die beiden Aprilia davonzogen, ging Marquez auf Rang 3 kein Risiko ein. Pedro Acosta hängte sich an sein Hinterrad und schnappte sich den Weltmeister in Kurve 15. Kurz darauf ließ der KTM-Pilot Marquez mit einem Fingerzeig demonstrativ wieder vorbei – wie schon in Mandalika. Der Grund: Wieder einmal der Reifendruck.

Späte Aufholjagd brachte Marquez auf Platz 2 vor

Danach drehte Marquez auf. Mit hohen 1:52er-Rundenzeiten war er zeitweise der Schnellste auf der Strecke und nahm Fernandez mehrere Zehntel pro Runde ab. In der Schlussphase zog er auf der Start-Ziel-Geradem scheinbar mühelos am Trackhouse-Piloten vorbei. An Bezzecchi kam Marquez nicht mehr heran, der Italiener siegte mit drei Sekunden Vorsprung.

Im Artikel erwähnt

Marc Marquez wurde in Katar für Platz 2 geehrt
Marc Marquez wurde in Katar für Platz 2 geehrt
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez wurde in Katar für Platz 2 geehrt
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

«Heute war meine Strategie sehr clever. Ich wollte einfach das Rennen managen», erklärte Marquez. «In den ersten fünf Runden war es egal, ob jemand wegfährt. Mein Rennen war vor allem gegen Martin.»

TV-Programm

Acosta habe ihn wegen eines Reifendruckproblems vorbeigelassen. «Ich habe gesehen, dass ich in dieser Phase des Rennens noch schneller fahren konnte, aber ich wusste, dass ich mit diesem Fahrstil den Vorderreifen zerstöre. Am Ende war Platz 3 okay, aber ich habe gesehen, dass Fernandez Probleme bekam. Man weiß nie – also habe ich angegriffen. Vier Punkte mehr.»

Weil Martin als Siebter neun Punkte holte, führt Marquez nun mit 431 Punkten und 60 Zählern Vorsprung, Bezzecchi liegt 74 Punkte zurück. In Portugal hat Marquez den zweiten Matchball. Nach dem Portimao-Sprint sind nur noch 62 Punkte zu vergeben. Gewinnt Marquez den Sprint, ist er Weltmeister, egal was das Aprilia-Duo erreicht. Als Zweiter reicht es, solange Martin den Sprint nicht gewinnt.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Training

  9. Freies Training

  10. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

22

+17,958

1:53,215

7

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  5. Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien