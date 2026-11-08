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Sieger Bezzecchi (Aprilia): «So zurückzuschlagen, macht es noch besser!»

Im MotoGP-Grand-Prix in Katar zeigte Marco Bezzecchi eine perfekte Leistung. Er feierte einen Start-Ziel-Sieg vor Marc Marquez und Raul Fernandez. «Es war die Leistung, die wir verdient hatten!»

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Bezzecchi siegte vor Marquez und Fernandez
Bezzecchi siegte vor Marquez und Fernandez
Foto: Gold and Goose Photography
Bezzecchi siegte vor Marquez und Fernandez
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Nach dem Crash im MotoGP-Sprint in Katar war Marco Bezzecchi im Grand Prix am Sonntag auf Revanche aus. Dementsprechend motiviert ging der Aprilia-Pilot ans Werk. Im Rennen über 22 Runden erwischte er einen perfekten Start. «Bez» und Raul Fernandez (Trackhouse) konnten sich rasch vom Rest des Feldes absetzen – in Runde 8 betrug sein Vorsprung bereits über vier Sekunden.

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Als MM93 nach der Hälfte des Rennens das Tempo angezogen hatte und im 13. Umlauf die schnellste Rennrunde fuhr, reagierte Bezzecchi sofort und fuhr ebenfalls schneller. Marquez machte dann Jagd auf Fernandez, drei Runden vor Schluss ging der Champion an seinem Landsmann vorbei. An der Spitze blieb Bezzecchi cool – er hielt den Abstand konstant und fuhr mit 3,083 sec Vorsprung auf Marquez über die Ziellinie.

Marco Bezzecchi war am Sonntag eine Klasse für sich
Marco Bezzecchi war am Sonntag eine Klasse für sich
Foto: Gold and Goose Photography
Marco Bezzecchi war am Sonntag eine Klasse für sich
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Marco Bezzecchi: «Es fühlt sich großartig an!»

«Es fühlt sich großartig an, ich bin sehr glücklich. Es war die Leistung, die wir verdient hatten», meinte der Italiener direkt nach dem Rennen im Parc ferme. «Ein großes Dankeschön an das Team und an die Aprilia-Fabrik in Noale. Es war ein fantastisches Wochenende für uns – ich war sehr schnell und habe mich auf dem Motorrad sehr wohl gefühlt.»

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Bezzecchi ging auch noch einmal auf das Desaster vom Vortag ein, als er im Sprint mit Marc Marquez zusammenstieß und stürzte. «Schade für gestern, aber das ist Teil des Spiels. So zurückzuschlagen, macht es noch besser! Ich bin sehr happy!», schmunzelte der Fahrer der VR46-Academy. «Jetzt fahren wir nach Hause, und ich kann es kaum erwarten, meine Familie, meine Freunde und meinen Hund zu sehen. Wir werden uns ein wenig ausruhen und dann nach Portimao fliegen.»

TV-Programm

In der WM-Tabelle hat Marco Bezzecchi vor den letzten zwei Saisonevents als Dritter 74 Punkte Rückstand auf Leader Marc Marquez. Auf Teamkollege Jorge Martin fehlen ihm jedoch nur 14 Zähler. In Portimao hat Marquez dann seinen nächsten Matchball im Titelkampf.

Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

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Fahrer
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Zeit
Bestzeit
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01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

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