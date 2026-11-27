Tim Hütter startet 2027 hoch motiviert in seine zweite komplette Saison im GT3-Rennsport. Der 19-jährige Österreicher wird auch im kommenden Jahr mit dem LIQUI MOLY Team Engstler antreten und in mehreren Serie an den Start gehen. In den Wintermonaten wird der Pilot aus dem oberösterreichischen Gallneukirchen mit dem Team aus Wiggensbach im Allgäu in der GT Winter Series antreten, während in den Sommermonaten Hütter im ADAC GT Masters fahren wird. Weitere Rennprogramme werden zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

Werbung

Werbung

Zur Saisonvorbereitung wird Hütter dabei in den Wintermonaten in der GT Winter Series antreten, die zwischen Januar und März auf der iberischen Halbinsel ausgetragen wird. Zahlreiche namhafte GT3-Teams nutzen die Rennen in Portugal und Spanien zur Saisonvorbereitung, so dass Hütter auf eine starke Konkurrenz treffen wird. Pro Rennwochenende absolviert die GT Winter Series zwei 25-minütige Sprintrennen und ein 50-minütiges Rennen mit Fahrerwechsel. Zahlreiche Test- und Trainingssitzungen runden die Rennwochenenden ab, so dass jeder Pilot auf viel Fahrzeit kommt.

Das ADAC GT Masters wird zwischen April und Oktober sechs Rennwochenenden mit je zwei Rennen absolvieren, von denen fünf im Rahmen der DTM stattfinden. Ein sechstes Wochenende findet im Juli auf dem Nürburgring beim Truck Grand-Prix statt, zudem traditionell mehr als 100.000 Zuschauer pilgern. Pro Rennwochenende werden zwei einstündige Sprintrennen absolviert, in denen zur Rennhalbzeit ein Pflichtboxenstopp vorgeschrieben ist. Erstmals müssen dort im kommenden Jahr, neben dem Fahrerwechsel, auch die Reifen gewechselt werden.

Für Tim Hütter wird es die zweite komplette Saison im ADAC GT Masters, nachdem er zur Saisonhalbzeit 2025 in die traditionsreiche GT3-Serie eingestiegen ist. Die Saison 2026 schloss er auf Position 16 in der Gesamtwertung ab, mit einem neunten Platz auf dem Salzburgring als bestes Rennergebnis. Über die gesamte Saison 2026 fiel Hütter mit konstanten Leistungen und einer stetigen Steigerung auf. Diesen Trend möchte der Nachwuchssportler im kommenden Jahr fortsetzen.

Werbung

Werbung

Der Teamkollege von Hütter im ADAC GT Masters steht bereits fest, wird aber erst an einem späteren Zeitpunkt bestätigt. Ohne zu viel zu verraten, kann allerdings bereits jetzt gesagt werden, dass es ein rein österreichisches Fahrzeug sein wird. Tim Hütter wird mit einem routinierten Teamkollegen antreten.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

«Ich freue mich sehr, dass ich auch im kommenden Jahr mit dem LIQUI MOLY Team Engstler im ADAC GT Masters antrete und zur Vorbereitung die GT Winter Series bestreiten werde. Die Renneinsätze in den Wintermonaten helfen extrem bei der Vorbereitung auf die Saison und sind daher immens wichtig. Zudem freue ich mich sehr, dass Bernd Ordemann mein Renningenieur bleibt und das Mechanikerteam rund um Sascha Manzl mir erhalten bleibt. In den vergangenen 1 1/2 Jahren sind wir zu einer wahren Einheit zusammengewachsen, was uns allen sehr hilft! Ich denke, dass das Teilnehmerfeld im ADAC GT Masters im kommenden Jahr anwachsen wird, wofür es wichtig ist, dass wir mit dem vertrauten Umfeld angreifen können. Mein Ziel für das kommende Jahr ist es, dass wir uns weiter steigern und für Ausrufezeichen sorgen können», so Tim Hütter über die verlängerte Zusammenarbeit mit dem LIQUI MOLY Team Engstler.

Unterstützung erhält Tim Hütter dabei weiterhin von der österreichischen Motorsportlegende Franz Tost. Der Tiroler war zwischen 2006 und 2023 Teamchef vom Toro Rosso-Rennstall (ab 2020 AlphaTauri) in der Formel 1. Zuvor war er für BMW in der Formel 1 tätig. In seiner Zeit im Juniorteam von Red Bull verhalf er den beiden viermaligen Weltmeistern Sebastian Vettel und Max Verstappen in die Königsklasse. Mit seiner langen Erfahrung wird er Hütter menschlich und sportlich in seiner Entwicklung weiter unterstützen.

Seit September 2026 ist Tim Hütter zudem auch offizieller Fitmacher-Athlet und wird von den Fitmachern professionell unterstützt. Weitere Unterstützung erhält Hütter von der erfahrenen Mentaltrainerin Sarah Göllner, die in der Vergangenheit bereits in der DTM, in Porsche-Markenpokalen und bei Langstreckenrennen tätig war.

Werbung

Werbung

Tim Hütter abschließend: «Ich bin sehr stolz, dass mich Franz Tost weiterhin begleiten wird. Durch seine Arbeit in der Formel 1 kennt er das A und O im Motorsport und ich habe bereits von der Zusammenarbeit sehr profitieren können. Zudem bin ich sehr stolz, dass ich seit September ebenfalls ein offizieller Fitmacher-Athlet bin und auf sowie neben der Rennstrecke von den Fitmachern begleitet werde. Auch die Arbeit mit Sarah Göllner als meiner Mentaltrainerin ist für mich extrem hilfreich und wichtig. Vielen Dank an die Unterstützer, die mich auf meinem Weg unterstützen und mir so sehr weiterhelfen!»

Nebens Tims Wirtschaftsstudium an der JKU Linz besteht nun sein Tag ausschließlich aus Sport, Training in den Simulatoren, Mentalcoaching, Gym-Sessions bei Prinz Fitness und Sessions bei den Fitmachern sowie durch permanentes Kart Training in Österreich, Deutschland und Italien mit Darrel Smith von Rotax.

Weitere Details zur 2027er Rennsaison von Tim Hütter werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.