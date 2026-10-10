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Toprak Razgatlioglu (19.): Schwerer FP2-Sturz, schmerzhafter Sprint

Ein heftiger FP2-Sturz überschattete Toprak Razgatlioglus MotoGP-Samstag in Mandalika. Mit Schmerzen und weniger Kraft in der rechten Schulter kämpfte sich der Yamaha-Pilot durch den Sprint.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Der FP2-Sturz warf Toprak Razgatlioglu am Samstag zurück
Der FP2-Sturz warf Toprak Razgatlioglu am Samstag zurück
Foto: Gold & Goose
Der FP2-Sturz warf Toprak Razgatlioglu am Samstag zurück
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Der MotoGP-Samstag in Mandalika begann für Toprak Razgatlioglu mit einem heftigen Rückschlag. Im FP2 stürzte der Pramac-Yamaha-Pilot schwer und verletzte sich an der rechten Schulter. Trotzdem trat er im Qualifying und anschließend im Sprint an. Diesen beendete er auf Platz 19, mit 23,8 Sekunden Rückstand auf Sieger Marc Marquez.

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Hinter sich ließ der Türke lediglich Honda-Ersatzpilot Aleix Espargaro. Das Ergebnis rückte angesichts seiner körperlichen Beschwerden allerdings in den Hintergrund. Seine Medienrunde musste Razgatlioglu absagen, um sich von den Folgen des Sturzes zu erholen. In seinen anschließend übermittelten Aussagen schilderte er, was passiert war.

Schmerzen in der Schulter nach FP2-Abflug

«Vor dem Qualifying hatte ich heute einen heftigen Sturz, bei dem ich mir die Schulter auskugelte und wieder einrenkte. Ich spüre Schmerzen, was normal ist.» Die Folgen begleiteten ihn auch im Sprint. Besonders die fehlende Kraft erschwerte es ihm, die Yamaha unter den ohnehin anspruchsvollen Bedingungen in Mandalika zu bewegen.

Im Artikel erwähnt

«Im Rennen spürte ich in der rechten Schulter weniger Kraft. Dennoch versuchte ich, mein Bestes zu geben.» Neben seiner angeschlagenen Schulter beschäftigten Razgatlioglu auch Schwierigkeiten mit dem Motorrad. Für den Grand Prix sieht er vor allem bei der Elektronik noch Verbesserungsbedarf.

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«Im Rennen hatte ich einige Probleme mit dem Motorrad. In einigen Kurven müssen wir die Elektronik besser abstimmen. Im zweiten Sektor verliere ich Zeit. Wenn wir das verbessern, dann kann ich im Rennen ein deutlich besseres Tempo fahren.»

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Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika
Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Track
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Fermin Aldeguer
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Pit Lane
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Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
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Ai Ogura
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Fabio Quartararo
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Alex Márquez
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Johann Zarco
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Der Unfall von Raúl Fernández & Marco Bezzecchi
Der Unfall von Raúl Fernández & Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández & Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
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Luca Marini
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Fabio Quartararo
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Toprak Razgatlioglu
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Jorge Martin
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Fermin Aldeguer
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Diogo Moreira
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Fabio di Giannantonio
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Francesco Bagnaia
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Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Maverick Viñales
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Alex Rins
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Brad Binder
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Marc Márquez
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Raúl Fernández
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Qualifying - Marco Bezzecchi, Raúl Fernández & Fabio di Giannantonio
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Fabio di Giannantonio
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Ai Ogura
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Marc Márquez
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Sprint - Ai Ogura, Marc Márquez & Fabio di Giannantonio
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Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika
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Damit liegt vor seiner Crew eine konkrete Aufgabe für den Sonntag. Wie viel Razgatlioglu von möglichen Fortschritten nutzen kann, wird aber auch von seiner körperlichen Verfassung abhängen. Über die volle Renndistanz wartet eine deutlich längere Belastung als im Sprint.

«Mal sehen, wie es im Rennen morgen läuft. Das volle Rennen ist für alle immer schwierig. Ich hoffe, dass ich ein deutlich besseres Ergebnis einfahren kann.»

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