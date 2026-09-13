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Toprak Razgatlioglu: «Ich überhole nie jemanden, so geht das jedes Rennen»

Nur 14 der 21 Fahrer sahen im Grand Prix von San Marino die Zielflagge, wer Punkte für die MotoGP-WM sammeln wollte, musste in Misano nur durchkommen. Das ernüchternde Fazit von Toprak Razgatlioglu.

MotoGP

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: gold & goose
Toprak Razgatlioglu
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Zum letzten Mal war Toprak Razgatlioglu Mitte Juni 2025 in Misano Rennen gefahren, damals gewann er auf der Werks-BMW alle drei Läufe in der Superbike-WM. 2024 ist ihm das gleiche Kunststück gelungen. Doch jetzt fährt er MotoGP – mit einer nicht konkurrenzfähigen Yamaha. Selbst Markenkollege Fabio Quartararo, ein Genie auf der M1, kam nur als Zehnter ins Ziel – 23,2 sec hinter Sieger Marc Marquez (Ducati). Rookie Toprak verlor 4,8 sec auf Quartararo und wurde Zwölfter.

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«Ich kenne die Strecke gut, das hilft mir aber nicht, weil das Bike und die Reifen anders sind», hielt Toprak fest. «Auf dem Superbike genoss ich es hier mehr, weil ich immer vorne fuhr. Jetzt kann ich es nicht genießen, weil das Motorrad nicht schnell ist. Ich pushe jede Runde, aber alles, was ich in den Kurven aufhole, verliere ich auf den Geraden wieder. So geht das jede Runde und ich zerstöre meinen Vorderreifen. So sehen meine Rennen aus, das ist hart. Ich überhole nie jemanden. Ich habe Vorteile auf der Bremse, auf der Geraden kann ich aber nicht mithalten.»

Toprak weiß: Das Qualifying muss viel besser werden

«Ich gab mein Bestes, Platz 12 war das Maximum», ergänzte El Turco. «Die Pace war eindrucksvoll, das hat mich überrascht. Ich fuhr meine schnellste Runde des Wochenendes im Rennen. Meine Pace war der von Fabio sehr ähnlich, das stellt einen großen Schritt nach vorne dar. Würde ich von Startplatz 12 oder 13 kommen, würde es mir vielleicht leichtfallen, es in die Top-10 zu schaffen. Aber ich kam vom letzten Startplatz. Im Qualifying tue ich mir schwer, weil ich mit den weichen Hinterreifen meine Rundenzeit nicht verbessern kann. Darauf werden wir uns in Österreich am nächsten Freitag besonders konzentrieren. Vielleicht schaffe ich es im Qualifying dann Mal auf Platz 18 oder 15. Starte ich weiter vorne, werden mir auch viel bessere Rennen gelingen, in Misano hatte ich die Pace für die Top-10, kam aber an keinem Gegner vorbei.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in San Marino
Willkommen zum Rennen in San Marino
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Jorge Martin
Alex Márquez und Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta und Alex Márquez
Pedro Acosta und Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Gannantonio
Fabio Di Gannantonio
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in San Marino
© Gold & Goose

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Sein Punktekonto stockte der dreifache Superbike-Champion mit den vier Zählern aus Misano auf 18 auf, was Gesamtrang 21 bedeutet. Die Markenkollegen Alex Rins (24) und Jack Miller (28) sind direkt vor ihm platziert, nur Quartararo sticht als Gesamt-15. mit 61 Punkten aus dem Yamaha-Quartett heraus.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

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Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

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Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+20,581

1:31,677

15

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+20,858

1:31,258

8

09

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Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

27

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8

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