Toprak Razgatlioglu 39,2 sec hinter Marquez: «Mein Bestes ist nicht genug»

Ich erinnere mich gut, als Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM über zweite Plätze sprach, als hätte er eine unerträgliche Schmach erlitten. Wie sehr sich die Dinge ändern können, es ist alles eine Frage der Perspektive. Der 29-Jährige aus Alanya weiß, dass mit der Yamaha M1 derzeit kein Blumentopf zu gewinnen ist, er spart aber auch nicht an Selbstkritik.

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Ex-Weltmeister Fabio Quartararo holte in Japan als Zwölfter im Grand Prix zwar vier WM-Punkte, sah die Zielflagge aber über 30 sec hinter Sieger Marc Marquez (Ducati). Toprak verlor noch knapp 9 sec mehr und kam als 17. ins Ziel. Hinter ihm fuhren nur noch der nach seinem Crash im Sprint am Samstag von Schmerzen geplagte Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) und Pramac-Teamkollege Jack Miller. Und doch war Razgatlioglu erstaunlich guter Laune, als er in Motegi mit einer Handvoll Journalisten sprach.

Topraks Probleme sind schon das ganze Jahr die gleichen: Er kann nicht das Maximum aus den Michelin-Reifen herausholen, die Yamaha verhält sich auf der Bremse nicht, wie er es sich wünscht. Und den Fahrstil anzupassen, stellt sich als deutlich schwieriger heraus, als er dachte.

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Könnte ich mehr mit meinem Stil fahren und wäre entspannter, wäre ich viel stärker. toprak razgatlioglu

«In den Rennen bin ich besser, das erachte ich aber nicht als meine Realität», erklärte der dreifache Superbike-Weltmeister. «Würde ich mich auf dem Motorrad besser fühlen und könnte es in den richtigen Bereichen verzögern, dann würden mir viel bessere Rundenzeiten gelingen. Und dann würden auch meine Rennen deutlich besser aussehen. Ich verbessere mich zwar, aber nur minimal, weil das Vorderrad ständig blockiert oder springt. Aber das ist mein Paket, damit muss ich fahren. Mein Bestes ist nicht genug. Könnte ich mehr mit meinem Stil fahren und wäre entspannter, wäre ich viel stärker. Fabio Di Giannantonio konnte ich überholen, aber ich glaube, dass er Probleme hatte. Ich kam dann auch nicht mehr an Alex Rins vorbei, aber das hätte eh nichts geändert. Ich hätte auch dann keinen Punkt geholt, weil ich überall verliere.»

22 Stammfahrer: Nur Vinales hat weniger Punkte als Toprak

Nach 32 von 44 Rennen hat Razgatlioglu 18 Punkte auf seinem Konto und ist WM-21., von den 22 Stammfahrern hat nur der langzeitverletzte Maverick Vinales (Tech3 KTM) weniger. Zum neuen Superbike-Champion Nicolo Bulega, der 2027 für das Team VR46 Ducati in der MotoGP fahren wird, sagte Toprak: «Er hat viel mit dem MotoGP-Bike und den Pirelli-Reifen getestet. Er ist mehr bereit als sonst jemand und kommt zur richtigen Zeit. Er ist jünger als ich und sein Fahrstil passt besser zur MotoGP, ich freue mich für ihn. Er wird auch in der MotoGP stark sein.»

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