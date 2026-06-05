Trackhouse Racing: Management-Wechsel steht bevor, Guidotti für Brivio?

Ein Teil des Schocker-GP-Wochenendes auf dem Circuit de Catalunya war die Bestätigung von Trackhouse Racing , dass Teammanager Davide Brivio ausscheiden wird. In der Mitteilung aus der Einheit von Justin Marks wurde offiziell von einem Ende der Aufgabe mit Ablauf der MotoGP-Saison 2026 gesprochen.

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Drei Wochenenden später deutet nun sehr viel darauf, dass auf der operativen Ebene schon sehr bald die Übergabe der Dienstmarke erfolgen könnte. Denn der erfahrene Francesco Guidotti hat beste Chancen, Nachfolger von Brivio bei Trackhouse zu werden, und da Brivio, wenn auch unbestätigt, 2027 bei der japanischen Konkurrenz Honda ins MotoGP-Management wechselt, wäre es aus Sicht von Trackhouse-Eigner Justin Marks nachvollziehbar, wie im Geschäftsleben üblich, die Verbindung vorzeitig zu lösen.

Francesco Guidotti: Schon bald offiziell für Trackhouse aktiv? Foto: Sky Sport Italia Francesco Guidotti: Schon bald offiziell für Trackhouse aktiv? © Sky Sport Italia

Francesco Guidotti, im Gegensatz zu Davide Brivio zum Auftakt des Ungarn-GP persönlich vor Ort, wäre kein Zufallstreffer, sondern ein logische Nachfolger von Davide Brivio. Denn auch Guidotti verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Fahrerlager. Noch unter KTM-Teamchef Harald Bartol im Zweitakt-Zeitalter ausgebildet, leitete er neben der MotoGP-Mannschaft von Pramac später auch die KTM-Struktur. Erst Ende 2024 endete die Aufgabe Guidottis in gegenseitigem Einvernehmen mit Rennsportchef Pit Beirer.

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2025 riss der Kontakt Guidottis zum Fahrerlager nicht ab. Bei mehreren MotoGP-Events unterstützte der Familienvater aus der Nähe von Misano das italienische TV-Team von Sky als Experte. Einer Rückkehr als Vollzeit-Teammanager stand und steht nichts im Wege. Nach den jüngsten Entwicklungen wäre es keine Überraschung, wenn Francesco Guidotti schon in Bälde nicht mehr in neutraler, sondern wieder in MotoGP-Teamkleidung anzutreffen ist.